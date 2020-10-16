رئيس الوزراء: سداد جميع الأعباء التصديرية المتأخرة لمستحقيها قبل نهاية 2020

وشارك فى الاجتماع عبر الفيديوكونفرانس، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أن الدولة نفذت مجموعة من الخطوات لتحفيز الصناعة خلال الفترة الأخيرة، كما تحرص الحكومة على مناقشة وبحث كل الخطوات المستقبلية، بهدف تشجيع الصناعة فى هذه المرحلة، لافتا إلى أن الحكومة وفرت أكثر من 30 مليون م2 أراض صناعية، خلال السنوات القليلة الماضية، وهذا أمر غير مسبوق.
ووجه رئيس الوزراء بمتابعة إجراءات سداد الأعباء التصديرية المتأخرة لمستحقيها، تنفيذا لتكليفات الرئيس، قبل نهاية ديسمبر المقبل، مشددا على الإلتزام بالموعد الذى تم الإعلان عنه، بإعتبارها إحدى الخطوات الداعمة الهامة لتحفيز الصناعة.
وشرح وزير المالية خلال الاجتماع الإجراءات المتخذة فى هذا الصدد، وآليات السداد، مؤكدا أنه قبل نهاية العام، سيكون المصدرون قد حصلوا على مستحقاتهم.
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