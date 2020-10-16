«كاف» يعلن اختيار مصر لاستضافة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اختيار مصر لاستضافة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعدما أجرى قرعة اليوم، الجمعة، في المغرب عن طريق سامسون أدامو مدير لجنة المسابقات بالكاف، على هامش اجتماعات اللجان هناك تزامنا مع نصف نهائي دوري الأبطال الذى يجمع الوداد ضد الأهلي غدا، ثم الرجاء والزمالك بعد غد على نفس الملعب في الدار البيضاء.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة يوم 6 نوفمبر المقبل من مباراة واحدة لأول مرة في تاريخ البطولة بعد التعديلات التي أجراها الكاف على نظام دوري الأبطال مؤخرًا.

ويتواجد الأهلي والزمالك في المغرب حاليا وضمت قائمة الأحمر كلاً من: محمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحى وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدى أفشه وجونيور أجايى وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي، التونسى على معلول والأنجولى جيرالدو.

بينما تضم قائمة الزمالك كلا من محمد أبو جبل - محمود عبد الرحيم جنش - محمد عواد - محمد صبحي في حراسة المرمى ومحمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة في خط الدفاع وطارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - يوسف إبراهيم "أوباما" - كريم بامبو - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - محمد عنتر - إسلام جابر - مصطفى فتحي - أشرف بنشرقي - محمد أوناجم في خط الوسط ومصطفى محمد - عمر السعيد - كابونجو كاسونجو في خط الهجوم.