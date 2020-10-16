تنقل 5500 راكب.. مصر للطيران تسير اليوم 54 رحلة دولية منتظمة

سير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم الجمعة، 54 رحلة جوية تنقل على متنهم ما يقرب من 5500 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلي كل من " أمستردام، أثينا، بودابست، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، لندن، ميونخ، ميلانو، برلين، لارناكا، چوبا، نيروبي، دوالا، الخرطوم، الشارقة، بغداد، اربيل، بيروت، البحرين، نيويورك، المدينة المنورة، الرياض، كازابلانكا و ثلاث رحلات إلي كل من دبي و جدة و رحلتين الي كل من اسطنبول و أبوظبي و الدمام و عنتيبي و 9 رحلات داخلية بمعدل أربع رحلات إلي شرم الشيخ و 3 رحلات إلي الغردقة ورحلة جوية إلى الأقصر و أسوان و 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5500 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.