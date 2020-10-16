قومي المرأة يهنئ الدكتورة سلمى دوارة لتوليها منصب عميدة كلية الطب بجامعة الجلالة

توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بخالص التهنئة الى الدكتورة سلمى فؤاد دوارة عضوة لجنة الصحة والسكان بالمجلس بمناسبة توليها منصب عميدة كلية الطب بجامعة الجلالة .

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها وسعادتها بإختيار الدكتورة سلمى فؤاد دوارة لهذا المنصب الهام ، مشيرة ان الدكتورة فؤاد سلمى دوارة نموذجا" نسائيا" مشرفآ شغلت العديد من المناصب اثبتت خلالها قدراتها وتميزها وكان لها العديد من الاسهامات في مجال الجراحة العامة ، متنية لها المزيد من التقدم والنجاح وداوم التوفيق .

جدير بالذكر أن الدكتورة سلمى دوارة شغلت مناصب عديدة من أهمها أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة ، مؤسسة ورئيسة قسم الجراحة العامة بكلية الطب بالقوات المسلحة ، ومديرة مركز تطوير التعليم الطبى بكلية طب جامعة القاهرة القاهرة وعضوة المجلس العلمى - الزمالة المصرية - الجراحة العامة.