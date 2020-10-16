عاجل.. انتصار السيسى ناعية أرملة الفريق العصار: فقدنا سيدة عظيمة



وقالت السيدة انتصار السيسى على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "أنعى ببالغ الحزن والأسى الدكتورة صفاء العصار، زوجة المرحوم الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربى السابق، التى رحلت عن عالمنا اليوم، فقد فقدنا سيدة مصرية عظيمة، أسأل المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".

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