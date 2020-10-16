أنيسة حسونة: المرأة فى عهد السيسى حققت أعلى مكتسبات سياسية واجتماعية

كما بعثت عضو مجلس النواب، خلال البيان الصادر لها اليوم الجمعة، التهئنة لكل أعضاء مجلس الشيوخ 2020، متمنيه لهم النجاح والتقدير خلال الفترة المقبلة أثناء الفصل التشريعى لهم.

وقالت أنيسة حسونة: "إن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسى من تعيين 20 سيدة من الـ 100 عضو المعينين، وذلك ضعف النسبه المقرره فى الدستور المصرى والتى تصل لـ10% فى المجلس، يحسب له ضمن أجندة الانجازات التى قام بها، كما أن هذا الأمر ليس مثير للدهشة خصوصا وأن الرئيس يقف ويساند دائما المرأة المصرية منذ سنوات طويلة وحتى هذه اللحظة، لتصبح شريك أساسى فى كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وأضافت حسونة أن المرأة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى حققت أعلى مكتسبات سياسية واجتماعية، مشيرا إلى أن معدل تقدم ورقى أى مجتمع يقاس بدرجة تمكين المرأة وحصولها على كل حقوقها، ومساهمتها فى بناء وتنمية المجتمع وهى ما حققته المرأة.