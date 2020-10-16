محافظ الجيزة:601 مليون جنيه تكلفة دخول 68 مدرسة الخدمة

تستقبل محافظة الجيزة، العام الدراسى الجديد بدخول 68 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة، بتكلفة 601 مليون و772 ألف جنيه بإجمالى 1287 فصلا دراسيا، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية.





وأضاف أحمد راشد محافظ الجيزة، وفقا لبيان صحفى، اليوم الجمعة، أنه سيتم دخول 31 مدرسة إنشاء جديدة للخدمة بتكلفة تقديرية حوالى 405 ملايين و358 ألف جنيه بإجمالى 758 فصلا و30 مدرسة، تم دخولها الخدمة بتكلفة تقديرية حوالى 153 مليون و984 ألف جنيه بإجمالى 448 فصلا، بالإضافة إلى 7 مدارس إحلال كلى وجزئى وتعلية بتكلفة تقديرية حوالى 42 مليون و430 ألف جنيه بإجمالى 81 فصلا دراسيا.

وأكد المحافظ، على تنفيذ جميع التجهيزات التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والتأكيد على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس، مؤكدا على توفير المناخ الملائم للطلاب وتنفيذ جميع أعمال الصيانة والإصلاحات بالمدارس من دورات للمياه والنوافذ والإنارة والأسوار والبوابات والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد من ارتداء للكمامات وتحقيق التباعد ومنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس ورفع أى مخلفات أولاً بأول.

وأشار راشد، إلى أن العام الحالى سيشهد لأول مرة دخول 38 مدرسة إنشاء جديد وتوسعات بقرى مراكز المحافظة فى إطار سعى الدولة نحو رفع كفاءة المنظومة التعليمية بالقرى، متابعا أن المدارس ستساهم فى تقليل الكثافات الطلابية بالفصول، مؤكدا حرص المحافظة الدائم على التعاون مع الجهات المعنية بالدولة والمجتمع المدنى لتوفير أراضى لبناء مدارس جديدة عليها، لمواجهة الكثافة العالية داخل الفصول إضافة إلى مساهمة المجتمع المدنى فى بناء وتجهيز المدارس، مشددا على رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالتأكد من توصيل المرافق للمدارس وتجهيزها بالأثاث اللازم قبل البدء فى العام الدراسى الجديد.

كما أكد المحافظ، أنه تمت أعمال الصيانة الكاملة لـــ 11 مدرسة على مستوى المحافظة ودخولها للخدمة العام الدراسى الجديد، وهى: مدارس الإيمان تعليم أساسى، وعثمان بن عفان، وأبو رواش الابتدائية بمركز ومدينة كرداسة، ومدرستى طهما الزراعية والمهنية الزراعية بمركز ومدينة العياط ومدرسة أطفيح الزراعية بمركز ومدينة أطفيح، ومدرسة أبو غالب الزراعية.

بالإضافة إلى مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية والقصر الإعدادية بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى، ومدرسة الاسراء الإعدادية، ونور المعارف تعليم أساسى، والصفا والمروة تعليم أساسى وجزيره الوراق الحضر، وعباس العقاد بحى الوراق ومدرسة الوسام الرسمية لغات، والنهضة المتميزه لغات بحى جنوب الجيزة، ومدرسة الاتحاد تعليم أساسى، ونور الحرية بحى شمال الجيزة، ومدرسة الفراعنه الرسمية لغات، وأحمد بهجت الرسميه للغات بحى الهرم، ومدرسة الكرامة الثانويه بنات، والقدس تعليم أساسى بحى العجوزة، ومدرسة 6 أكتوبر الابتدائية، والأحلام تعليم أساسى بحى بولاق الدكرور، ومدرسة أحمد عرابى الثانوية بنات بحى العمرانية.

كما ستقوم مديرية التربية والتعليم بالجيزة بتسليم 64790 جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام ضمن منظومة التعليم الجديد وطبقاً للتعليمات الوزارية.

وشملت المدارس التى من المقرر دخولها الخدمة: مدرسة براعم مصر الرسمية لغات، ومدرسة الجيل الجديد تعليم أساسى، ومدرسة رياض الصالحين ثانوى، والسلام الرسمية لغات، وذات النطاقين تعليم أساسى، وطارق بن زياد الرسمية لغات، وخديجة بن خويلد تعليم أساسى، وأحمد شوقى ثانوى و6 أكتوبر تجريبى متميز، ومدرسة القادة تعليم أساسى، والمصرية اليابانية بالحى الثالث، والصديق تعليم أساسى، والفيروز تعليم أساسى، والإمام محمد عبده الثانوية، والشيخ الشعراوى الثانوية بمدينة 6 أكتوبر، ومدرسة عز الدين الفقى إعدادى، والزهراء الابتدائية المشتركة، وترسا الابتدائية المشتركة، والنصر الابتدائية بمركز ومدينة أبو النمرس.

بالإضافة إلى مدرسه كرم نوفل، وعرب الهايره، وغمازه الصغرى تعليم أساسى، ومدرسة عبد الكريم خضر الثانوية المشتركة، وعرب أبو ساعد الابتدائية، والشهيد المجند سيد إبراهيم عيد تعليم أساسى بمركز ومدينة الصف، ومدرسة الأبطال تعليم أساسى، والمنال الإعدادية، ودار الهدى الرسميه لغات والزيدية الحديثة تعليم أساسى، و6 أكتوبر الابتدائية بمركز ومدينة أوسيم، ومدرسة النجاح وأبو بكر تعليم أساسى، وعمر بن الخطاب الابتدائية، والشيخ عبد العظيم فشول تعليم أساسى.

بالإضافة إلى الزينى تعليم أساسى، وعزبة قرنى تعليم أساسى، وحمزة بن عبد المطلب تعليم أساسى، وصول الابتدائية المشتركة والصالحية منية الرقة الابتدائية، وأطفيح الابتدائية الحديثة المشتركة، وكفر قنديل الابتدائية بمركز ومدينة أطفيح، ومدرسة الإبداع الإعدادية ودار الأرقم تعليم أساسى، والأصدقاء الثانويه والشهيد أحمد محمد إبراهيم مرسى، والياسمين تعليم أساسى، والمساندة الابتدائية المشتركة بمركز ومدينة العياط ومدرسة العمده عبد الرحمن أبو المجد طلبة ثانوى، وميت رهينه الإعدادية المشتركة بمركز ومدينة البدرشين و مدرسة الأمل الابتدائية والمصطفى الثانوية بمركز ومدينة منشأة القناطر.