رئيس الوزراء يستعرض تفاصيل مبادرة علاقات ثقافية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً تلقاه من الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، حول مبادرة "علاقات ثقافية"، التى تتم من خلال التعاون بين وزارة الثقافة وعدد من سفارات الدول الأجنبية بمصر، لإثراء علاقات مصر الثقافية بدول العالم المختلفة.





وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة العمل على أن تتجاوز كل الأنشطة الدولية، الخاصة بالتبادل الثقافي، القيود التى فرضتها جائحة كورونا، خلال هذه المرحلة، وألا تتوقف مختلف الأنشطة فى مجال الثقافة بوجه عام، وذلك عن طريق إتاحة أى محتوى على شبكة الإنترنت، سعيا لوصوله إلى كل فئات المجتمع، وخصوصا الشباب، بل وإلى المتابعين فى سائر أنحاء العالم.

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن هذه المبادرة تأتى فى إطار المبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت.. الثقافة بين أيديك"، التى أطلقتها وزارة الثقافة فى مارس الماضى، للحد من التأثيرات المباشرة لأزمة تفشى فيروس كورونا، والهادفة إلى المساهمة فى حث أبناء الوطن على الالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظا على الصحة العامة.

ونوهت وزيرة الثقافة إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها تقديم منظور غير تقليدى للتعامل مع الثقافة، كما تستهدف المبادرة، وفقا لما ذكرته الدكتورة إيناس عبد الدايم، رصد كمّ ضخم من الميراث الإنسانى المتميز بشكل عام، وما يتعلق منه بمصر بشكل خاص، إضافة إلى إثراء علاقات مصر الثقافية بدول العالم المختلفة، لتصبح أعمق وأكثر فاعلية لتحقيق مزيد من التفاهم، والتواصل، والإبداع المشترك.

وفيما يتعلق بمراحل تنفيذ هذه المبادرة، فأشارت وزيرة الثقافة إلى أن المرحلة الأولى تشهد إطلاق المبادرة بشكل رسمى، وتتضمن تنظيم نشاط ثقافى دورى يحمل اسم "علاقات ثقافية"، ويتمثل هذا النشاط فى الاحتفاء ثقافيا بإحدى الدول ذات العلاقات المتميزة مع مصر، وذلك من خلال دعوة كل من سفير الدولة فى مصر، وسفير مصرى سبق أن خدم فى هذه الدولة الأجنبية، إلى جانب أحد الرموز الثقافية ممن سبق لهم زيارة هذه الدولة، أو التعرف على ثقافتها من كُتاب، أو شعراء، أو صحفيين، أو مترجمين، وذلك للحديث عن القواسم المشتركة بين مصر وهذه الدولة، فى ندوة تعقد بمقر المجلس الأعلى للثقافة، على أن يُعاد بث هذه الندوة بعد ذلك على شبكة الإنترنت، منوهة بأن الهدف من هذه المرحلة هو إعطاء زخم رسمى للمبادرة والتعريف بها بين البعثات الدبلوماسية فى مصر.

وقالت الوزيرة : تتضمن هذه المرحلة كذلك إطلاق حملة تقدم فكرة "علاقات ثقافية" بمفهوم مبسط مبنى على تقديم التشابه والتماثل بين الثقافات رغم الاختلاف، اعتمادا على مفهوم اليونسكو للثقافة باعتبارها" جميع السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية التى تميز مجتمعا بعينه أو فئة بعينها وتشمل الفنون والآداب وطرائق الحياة، كما تشمل الحقوق الأساسية للإنسان، ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات، والثقافة هى التى تمنح الإنسان قدرته على التفكير فى ذاته".

أما المرحلة الثانية التى تحدثت عنها الدكتورة إيناس عبد الدايم، فتعنى بتحويل المبادرة إلى مبادرة جماهيرية، وهذه المرحلة سيتم البدء فيها مع استقرار الأوضاع الصحية على مستوى العالم بشكل عام، وتنقسم إلى مرحلتين فرعيتين، الأولى تعنى بتنفيذ أنشطة ثقافية تتم من خلال التعاون مع الطلاب الوافدين المقيمين فى مصر، وسفاراتهم لترسيخ مفهوم " علاقات ثقافية"، والثانية تهتم بتنفيذ أنشطة ثقافية توجه للمصريين فى الخارج، خصوصا من الجيلين الثانى والثالث، باعتبارهم امتدادا لمصر فى الخارج، وقيمة حقيقية تؤكد مفهوم "علاقات ثقافية".

بينما فى المرحلة الثالثة، سيتم تحويل الأمر إلى مبادرة دولية بعد ترسيخ المبادرة رسميا، وبالتوازى مع مرحلة إطلاقها جماهيريا، وأوضحت الوزيرة أن هذه المرحلة تتضمن إطلاق مجلة باللغة الإنجليزية توجه للخارج، تتناول تفاصيل المبادرة، وتتصدر بكلمة وزيرة الثقافة، ووزير الخارجية، كما تضم مقالات وكلمات أخرى للسفراء عن علاقة مصر بدولهم، التى تم عرضها فى الندوات التى نظمت فى مصر، كما تتضمن هذه المرحلة عرض تجربة مصر فى المحافل الدولية، للتأكيد على احترام مصر للقيم الثقافية للجميع وترسيخ مفهوم قبول الآخر بشكل غير تقليدى.

وفى ضوء هذه المبادرة، نوهت الوزيرة بأنه تم تنظيم الأمسية الأولى والتى حملت عنوان" مصر .. المكسيك.. علاقات ثقافية"، وشارك فيها السفير خوسيه أوكتابيو تريب، سفير المكسيك فى القاهرة، والسفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية، والروائى الكبير محمد المنسى قنديل.