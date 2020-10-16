منح لياو ليتشيانغ السفير الصينى بالقاهرة شهادة تكريم للطفل المصرى عبدالرحمن ماهر الذى حصل على جائزة "أفضل عشرة متسابقين" فى مسابقة القصص للأطفال الدولية التى تنظمها الصين، ويشارك فيها 182 متسابقًا من دول مختلفة.





تكريم عبدالرحمن ماهر جاء كونه الفائز الوحيد من الدول العربية والإفريقية، ما يجسد كفاءة التربية المصرية للأطفال وعمق الصداقة الصينية المصرية. وقالت السفارة فى بيان على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "الأطفال مستقبل وأمل الوطن والقوة الرئيسية القادمة فى بنائه، ونتمنى للطفل عبدالرحمن ماهر المزيد من النجاح فى دراسته لكى تكون له بصمة فى بناء وطنه وتعزيز الصداقة بين الصين ومصر".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. السفارة الصينية بالقاهرة تكرم طفلا مصريا متفوقا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.