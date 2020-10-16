صور.. التأمين الصحى: مجمع الإسماعيلية الطبى هدية من السيسى للأهالى

كشفت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل، أن تكلفة أعمال التطويرات والإنشاءات الجديدة والتجهيزات داخل مجمع الإسماعيلية الطبى "مستشفى الإسماعيلية العام سابقًا"، والمقرر عمله ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية بلغت أكثر من 550 مليون جنيه مصرى.





وأشارت إدارة المشروع، وفقًا لبيان صحفى صادر اليوم الجمعة، إلى أنه يتم تجهيز المجمع الطبى بالإسماعيلية بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية وغير الطبية، بالإضافة إلى توفير فرق طبية مدربة على أعلى مستوى وذات كفاءة ومهارة عالية فى مختلف التخصصات الطبية، لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية المميزة للمنتفعين من أهالى المحافظة بالمنظومة الجديدة.

وأضافت أن مجمع الإسماعيلية الطبى، يضم 9 مبانِ تخصصية، لتقديم أفضل الخدمات الطبية المميزة فى مختلف التخصصات لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد من خلال أقسام "استقبال وطوارئ، باطنه، أطفال، أنف وأذن وحنجرة، رمد، نساء وتوليد، الحقن المجهرى، أمراض قلب وصدر، قسطرة قلب، روماتيزم القلب، جراحة عامة، روماتيزم، جراحة عظام، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبتسرين، جراحة أطفال، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، علاج طبيعى، غسيل كلوى، جراحة مسالك بولية، طب الجنين".

وتابعت إدارة المشروع أن هناك تجهيزات طبية وغير طبية تتم بمركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكلى والمسالك البولية المتواجد داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، والذى سيضم 108 ماكينات غسيل كلوى، 4 غرف عمليات، 8 أسرة رعاية، 16 سرير إقامة داخلى، بالإضافة إلى 12 عيادة تخصصية فى أمراض الكلى والمسالك البولية.

ولفتت إدارة المشروع إلى أنه تتم عمليات التطوير والإنشاء بالمجمع الطبى فى زمن قياسى وعلى أعلى مستوى ووفقًا لأحدث المعايير العالمية، وذلك فى إطار الاستعدادات النهائية لبدء مرحلة التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالإسماعيلية.

وقال أحمد السبكى، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، مساعد وزير الصحة والسكان، إنه قريبًا سيتحقق حلم المصريين فى التغطية الصحية الشاملة والذى يتطلع إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى على أرض الواقع، من خلال بدء مرحلة التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظتى الإسماعيلية والأقصر قريبًا، قائلًا أن "مجمع الإسماعيلية الطبى هدية الرئيس السيسى لخدمة أهالى الإسماعيلية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديد"، بما يشمله من إمكانات وتجهيزات وفرق طبية على أعلى مستوى.

وأكد أحمد السبكى، أنه جارٍ العمل على قدم وساق لتنفيذ المشروع على أعلى مستوى ووفقًا لأحدث المعايير العالمية، بمشاركة كل الجهات المعنية وتلقى أوجه الدعم من القيادة السياسية لإنجاح مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد مستقبل صحة مصر.

تجدر الإشارة إلى أن محافظتى الإسماعيلية والأقصر تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، والتى تشمل محافظات "الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، إضافة إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها شهر يوليو من العام الماضى.