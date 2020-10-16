السيدة انتصار السيسي تنعي أرملة الفريق العصار: فقدنا سيدة مصرية عظيمة

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نعت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، ببالغ الحزن والأسى الدكتورة صفاء العصار، زوجة المرحوم الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي السابق، التي رحلت عن عالمنا اليوم.
وكتبت قرينة الرئيس عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "فقدنا سيدة مصرية عظيمة، أسأل المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".
نعي السيدة انتصار السيسي
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