هيئة التعمير تطالب الراسي عليهم مزاد الساحل الشمالي سداد مستحقات الدولة بدون غرامة التأخير

قال الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لمشروعات الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية أنه في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تهيب الهيئة بالراسى عليهم المزاد بمشروع الساحل الشمالى زمام 42 الف فدان سرعة التوجه للهيئة لسداد جميع الاقساط المستحقة عليهم اعتبارًا من 10/2008

مع تطبيق احكام القانون 173 لسنة 2020 بشأن الاعفاء من غرامة التأخير بنسبة 90% في حالة سداد كافة الأقساط المتأخرة خلال الفترة من 17/8/2020 حتى 15/10/2020.

والاعفاء من غرامة التأخير بنسبة 70% في حالة سداد الأقساط المتأخرة خلال الفترة من 16/10/2020 حتى 14/12/2020

الاعفاء من غرامة التأخير بنسبة 50% في حالة سداد الأقساط المتأخرة خلال الفترة من 15/12/2020 حتى 12/2/2021

مع استئناف التحصيل لكافة المستحقات والاقساط المستحقة للهيئة طبقا للقانون المذكور وفى المدد المحددة به مع تحصيل كامل قيمة غرامات التأخير اعتبارا من 13/2/2021.