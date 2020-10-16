تشييع جثمان أرملة الفريق محمد العصار من مسجد المشير ..صور

حيث توفت الفقيدة أمس الخميس وأعلن عن وفاتها حفيدها "محمد قنديل".

وكتب محمد قنديل على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إنا لله وانا إليه راجعون توفت إلى رحمة الله تعالى المغفورة لها باذن الله جدتي الدكتورة صفاء العصار وان العين لتدمع وان القلب ليحزن وانا على فراقك يا جدتي لمحزونون ولا نقول الا ما يرضي الله. نرجوا الدعاء لها بالرحمة و المغفرة و الثبات عند السؤال".

وتابع: "سيصلى على المتوفاه بعد صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي و الدفنه في مدافن القوات المسلحة بجانب المسجد".

وقد توفي الفريق العصار، وزير الإنتاج الحربي السابق، في السابع من يوليو 2020، وقد أقيمت له جنازة عسكرية، من مسجد المشير طنطاوي، تقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من مسجد المشير طنطاوي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وسامح شكري، وزير الخارجية.

وشارك في الجنازة عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار القوات المسلحة وعدد من قدامى قادة القوات المسلحة.

وقدم السيسي العزاء لأسرة الفريق محمد العصار، الذي يعد أحد الرموز العسكرية المصرية أثناء تقدمه الجنازة العسكرية في مسجد المشير طنطاوي.

واستعرض حرس الشرف، النياشين والقلائد التى حصل عليها الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، طوال مسيرته المهنية بالقوات المسلحة، وذلك خلال الجنازة العسكرية التى أقيمت للفقيد الراحل بمسجد المشير طنطاوى وتقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وظهر جثمان الفقيد الراحل الفريق محمد العصار، ملفوفًا بعلم مصر تكريمًا له، كما استعرض حرس الشرف، النياشين والقلائد التى حصل عليها الفريق محمد العصار، خلال مسيرته المهنية بالقوات المسلحة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه قبل وفاة الفريق محمد العصار بإطلاق أسمه على محور "أبو بكر الصديق – تحيا مصر"، وهو أحد المحاور التى افتتحها رئيس الجمهورية منذ أيام بشرق القاهرة خلال افتتاحه عددا من المحاور والمشروعات القومية في شرق القاهرة كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل