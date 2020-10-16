مايا مرسي: الحكومة حرصت على تحقيق احتياجات المرأة خلال جائحة كورونا

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، في جلسة حول دور المرأة في الاستجابة والتعافي من جائحة كورونا ضمن الحوار الدولي للهجرة 2020 الذي نظمته منظمة الهجرة الدوليه عبر تقنية الفيديو كونفرانس بعنوان " جائحة كوفيد-19: إعادة تصور دور المهاجرين والحراك البشري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

استعرضت مايا مرسي جهود مصر في مجال دعم احتياجات المرأة خلال جائحة كوفيد-19، مشيرة إلى أن مصر وبدعم قوى من القيادة السياسية كانت من الدول السباقة في الاهتمام باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على المرأة واخذ احتياجات المرأة في الاعتبار بإعتبارها من أكثر الفئات تضررًا من الأزمة الحالية ، مضيفة ايضًا أن الحكومة المصرية كانت أول حكومة على مستوى العالم تقوم بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد.

واضافت ان مصر ايضا اول دولة على مستوى العالم تصدر تقارير لرصد السياسات والبرامج الداعمة للمرأة ، والتى تضمنت الاجراءات التي اتخذتها الدولة وتراعي احتياجات المرأة طوال الفترة الماضية ومنذ بدء الأزمة.

وتهدف التقارير إلى توثيق الجهود وتسليط الضوء على نتائج الجهود المنسقة للحكومة بشأن السياسات المتعلقة بالنساء لحمايتهن وعائلاتهن من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة الي تفعيل تلك السياسات بتصميم البرامج والمبادرات الداعمة واللازمة، مشيرة ان التقارير رصدت 106 اجراء وتدبير مراعي لاحتياجات المرأة خلال جائحه كوفيد -19 من بين 300 اجراء اتخذته الحكومة المصرية وذلك خلال الاربعة اشهر الاولي من بدء الازمة في مصر وحتى شهر يونيو

وأشارت مايا مرسي إلى أن المرأة في مصر تشكل حوالي 42.4٪ من الأطباء البشريين و 91.1٪ من طاقم التمريض الذين يعملون بالفعل في وزارة الصحة ، بالإضافة إلى انها تشكل 73.1٪ من طاقم التمريض في المستشفيات والمرافق العلاجية في القطاع الخاص.و 18.1٪ من النساء من المعيلات.

واكدت انه وفقا تقرير صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الإجراءات التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلال جائحة كوفيد-19، فقد جاءت مصر في المرتبة الاولى في الشرق الأوسط وغرب آسيا في عدد التدابير والاجراءات التى اتخذتها مراعية لاحتياجات المرأة التى وصلت الى 21 اجراء وتدبير من اجمالي 38 اجراء وتدبير اتخذته مصر وفقا لمعايير هيئة الامم المتحده ، كما انها الوحيدة في المنطقة التي اتخذت تدابير في الثلاثة مجالات والمشار اليها في التقرير وهى الحماية الإقتصادية للمرأة ، الرعاية غير مدفوعة الأجر، ومناهضة العنف ضد المرأة.

وأوضحت مايا مرسي انه على المستوى الدولي قامت وزارةالخارجية المصرية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بقيادة تحرك دولى في الأمم المتحدة، من أجل تعزيز الاهتمام اللازم لوضع النساء والفتيات أثناءمواجهة فيروس الكورونا، وذلك فى إطار الحرص على تخفيف التداعيات الاجتماعيةالسلبية لانتشار الجائحة، واتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من تأثيراتها على الفئات المجتمعيه الأكثر تضررا.

ولفتت رئيسة المجلس إلى أن الحكومه المصرية حرصت عند وضع السياسات المعنية باحتياجات المرأة خلال جائحة كوفيد_19 الاخذ في الاعتبار مصلحة اللاجئات والمهاجرات ، سواء الخاصه بالتعليم او النظام الصحى، أو رفع الوعي ، والحمايه الاجتماعية ومناهضة العنف ضد المرأة .

وتابعت مايا مرسي أن عدد المهاجرين في مصر يصل إلى 6 مليون شخص ونحن نعتبرهم ضيوف وليسوا مهاجرين او لاجئين.