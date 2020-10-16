بـ الإنفوجراف والفيديو.. معلومات الزراعة يعلن الحصاد الأسبوعي لأنشطة الوزارة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" الثامن، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 9 وحتى 15 أكتوبر، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

وأصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

واشار الحصاد الاسبوعي، الى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أركان حرب صلاح الدين ناصر مساعد مدير عام جهاز المشروعات للخدمة الوطنية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات "تنمية سيناء ومنطقة جنوب الوادي بشرق العوينات وتوشكي"، فضلا عن اجتماع اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا لوزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، رقم (٢٦) برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين؛ لبحث المشروعات المشاركة بين الوزارتين وتذليل كافة العقبات التي تواجهها.

وخلال الاسبوع ذاته شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حفل تكريم الخريجين الافارقة من الجامعات الحكومية المصرية المختلفة، البالغ عددهم ١٧٥ خريج، والذي نظمه اتحاد المهندسين الزراعيين الافارقة، تحت رعاية وزارة البيية، و جامعة الاسكندرية، والمجمع العلمي المصري، وذلك بنادي الزراعيين التابع لنقابة المهن الزراعية، ضمن برنامج دعم بناء قدرات المعرفية والقيادية للشباب الافريقي، كما بعث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برقية تهنئة إلى "ديفيد بيسلي" المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي بمناسبة حصول البرنامج على جائزة نوبل للسلام لعام 2020. ‏

وخلال ذات الاسبوع، عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا وأعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بحضور اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وأعضاء فريق مشروع تحديث الري، وذلك لرغبة الجمعية في التعرف على جهود الوزارة في مجال تطوير وتحديث الري، والتعاون معها في هذا المجال، كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية، العام الحالي و حتى الآن، إلى 4 مليون و334 ألف و500 طن من الحاصلات الزراعية، حيث ضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة محاصيل: الموالح، البطاطس، البصل، العنب، الرمان، الثوم، المانجو، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، الخيار، الفلفل، الباذنجان.

وبلغت كمية قش الأرز التي تم تجميعها من محافظات: الدقهلية، القليوبية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، والبحيرة، حوالي: مليون و ٤٣٤ ألف و٤٩٠ طن، وذلك اجمالي ما تم تجميعه من مساحة ٧٧٣ ألف و٢٧ فدان حيث بلغ عدد مواقع تجميع قش الأرز ٦١٢ موقع في ٦ محافظات حيث تم كبس ٥٦٩ ألف و٥٤٣ طن وتم فرم ٢٧٨ ألف و٢٠٨ طن وتم تشوين كميات القش الناتجة من مساحة ٤١١ ألف و٦٣٦ فدان، وتم عمل ٤٠٣ كومة سماديه لإنتاج السماد العضوي وكذلك تم انتاج ٣٨٩ طن اعلاف غير تقليدية.

وفي السياق ذاته اعلن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حصاد أنشطته عن الأسبوع الماضي، والذي تمثل في إصدار عدد 220 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة انشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، كما تم الموافقة على تسجيل عدد 82 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 47 محلية، 35 مستورده، وفقًا للمعايير والضوابط العلمية والقياسية، فضلًا عن تكثيف حملات المرور المفاجئ على مصانع الأعلاف ومركزاتها وإضافاتها بالإشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المتخصصة، لضمان الحصول على أعلاف جيدة مطابقة للمواصفات القياسية التى تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجى و مناعى للحيوان والداوجن والأسماك، كما كثف القطاع من دوره التوعوى والإرشادى بمحافظات البحيرة والشرقية وكفر الشيخ واسيوط، لتوعيه صغار المربين بأهمية المشروعات القومية والفرص التمويلية المتاحة التى تقدمها الدولة للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة، كذلك تم تكثيف المتابعة على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد لتذليل أى مشكلات تواجه المستفيدين فى مهدها على أرض الواقع.

ونفذت شعبة الانتاج الحيواني والدواجن بمركز بحوث الصحراء البرنامج التدريبي المكثف حول "أساسيات التناسل وإنتاج الأجنة معمليًا" حيث تم تدريب 250 من طلاب كليات الزراعة والصيدلة والعلوم والطبي البيطري من جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر وحلوان، كما استضاف معهد بحوث التناسليات الحيوانية، "سيزار سيماس تيليس" الملحق الزراعي بسفارة البرازيل بجمهورية مصر العربية، بحضور اللواء إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للطب البيطري، للتعرف على الدور الذي يقوم به المعهد لرفع الكفاءة التناسلية للماشية، بما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية،كذلك نظم معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعيه يوم حقلي لمحصول القطن بمحطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ، حيث قدم الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن شرح تفصيلي لاهم الاصناف والهجن المستقبلية وخطة المعهد في انتاج الاصناف الجديدة ورؤيته خلال العشر سنوات المقبلة.

وأعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، خلال هذا الاسبوع عن ضبط حوالي 30 طن و376 كيلو لحوم ودواجن مذبوحة خارج المجازر في 18 محافظة، وتم تحرير 69 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها، فضلا عن الانتهاء من زيارة 54140 منـزل بكافة محافظات الجمهورية استكمالًا لخطة الترصد النشط للأمراض الوبائية الحيوانية والتي تستهدف القيام بزيارات لعدد 5000 قرية/تابع بكافة محافظات الجمهورية لرصد أمراض الحمى قلاعية – الجلد العقدى – طاعون المجتـرات الصغيرة – حمى الثلاث ايام – جدرى الاغنام – حمي الوادي المتصدع بكافة محافظات الجمهورية، وقام الدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بزيارة الى محافظتي دمياط وبورسعيد، لتفقد مشروعات الثروة السمكية بالمحافظتين، للوقوف على ما تم إنجازه في هذا المجال.