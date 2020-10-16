قرارات وبروتوكولات.. حصاد التضامن فى أسبوع

وأصدرت "التضامن الاجتماعى" اليوم الجمعة بيانا يوضح حصاد نشاطها خلال الأسبوع الماضى ونستعرضه فى السطور التالية:

دعم شاب مصاب بضمور فى الكلى

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع المركزى بفحص المنشور الذى تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعى حول الشاب سامح .م المصاب بضمور فى الكليتين ويحتاج لزراعة كلى ويقوم بإجراء ثلاث جلسات غسيل كلى أسبوعيا تبلغ قيمة تكلفة المرة الواحدة 325 جنيها.

وتوجه فريق التدخل السريع إلى عنوان الشاب وتبين أنه يدعى سامح .م.ع يبلغ من العمر 29 عاما يعمل نقاش ومطلق ولديه طفلين ولديه ضمور فى الكليتين ويقوم بإجراء جلسات الغسيل الكلوى على نفقته وهو الآن لا يعمل ويعيش مع والده الذى يتقاضى معاش، بالاضافة إلى اصابة والدته بمرض السرطان.



وتم التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لاستخراج قرار علاج على نفقة الدولة للشاب، كما تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة لتقديم مساعدات عينية ونقدية للأسرة، واجراء بحث اجتماعى شامل لأسرة الشاب لامكانية استحقاق الأم والشاب بالدعم النقدى المشروط كرامة.

كذلك تم التنسيق من خلال مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة مع أحد الجمعيات الخيرية لإجراء جلسات الغسيل الكلوى مجانا إلى أن يتم استصدار قرار العلاج على نفقة الدولة.

غادة سيد .. وزيرة للتضامن الاجتماعى ليوم واحد

تقلدت الفتاة غادة سيد عبد الجواد الطالبة فى المرحلة الثانوية منصب وزيرة التضامن الاجتماعى، وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للفتاة، واستمرارا للتقليد الذى بدأ فى عام 2016 بدعوة قادة العالم الفتيات والشابات لتولى مناصبهم لمدة يوم واحد فى إطار مبادرة "فتيات فى أدوار قيادية".



وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعى على استقبال الفتاة غادة وتبادلت معها الأدوار، إذ ترأست الفتاة أحد اجتماعات الوزارة، وأطلعت على الإدارات التنفيذية داخل الوزارة، وكيفية الاعداد للبرامج والمشروعات التى تنفذها الوزارة، كما التقت الفتاة قيادات ومسئولى الإدارات المختلفة فى الوزارة.



كما حرصت وزيرة التضامن الاجتماعى على إجابة كل الاستفسارات التى وجهتها الفتاة، وإظهار دور الوزارة واستراتيجيتها فى دعم الأسر الأولى بالرعاية، وأنشطتها ومبادراتها المتعددة والمختلفة.



ومن جانبها، أبدت الفتاة غادة سيد الجواد سعادتها بما لمسته فى وزارة التضامن الاجتماعى، والمجهودات العديدة التى تنفذها الوزارة وخدماتها للأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل، وكل ما يتعلق بالأسرة المصرية، مؤكدة أن الوزارة تقدم خدمات مهمة ومختلفة للمواطنين، وتسعى لرفع العبء عن محدودى الدخل ، مشيدة بما وجدته من تنظيم البرامج وألية العمل فى الوزارة.

تحمل المصاريف الدراسية لطلاب تكافل المتفوقين

وأعلنت نيفين القباج تحمل وزارة التضامن الاجتماعى المصاريف لطلاب أسر برنامج الدعم النقدى "تكافل" الحاصلين على ما يزيد على 90 % بالثانوية العامة طوال دراستهم الجامعية، شرط أن يستمروا فى تفوقهم ويحصلوا على تقدير "جيد" على الأقل خلال فترة الدراسة الجامعية.

نهلة النمر سفيرة للمراقبة المجتمعية

كما قررت وزيرة التضامن تعيين نهلة النمر "التى قضت 23 عاما داخل دار أيتام وتحدت الظروف الصعبة" سفيرة للتضامن الاجتماعى للمراقبة المجتمعية على دور الرعاية.

جاء ذلك خلال احتفالية اليوم العالمى للفتاة 2020، والتى نظمتها وزارة التضامن الاجتماعى بمسرح الوزارة بالتعاون مع منظمة بلان انترناشونال، بحضور كل مدثر صديقى - مدير منظمة بلان انترنشيونال فى مصر، والقائم بأعمال سفير كندا فى مصر، ومايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وعدد من الشخصيات المؤثرة والنماذج الناجحة من الفتيات فى مختلف المجالات.



وأعربت نيفين القباج عن ترحيبها بالحضور للاحتفال بهذه المناسبة العزيزة على الجميع، مؤكدة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت فى 19 ديسمبر 2011، قرارها 66/170 بإعلان يوم 11 أكتوبر من كل عام اليوم العالمى للفتاة، وذلك للاعتراف بحقوق الفتيات وبالتحديات الفريدة التى تواجهها الفتيات فى جميع أنحاء العالم.



وأضافت الوزيرة أن اليوم العالمى للفتاة يهدف إلى تركيز الاهتمام على الحاجة إلى التصدى للتحديات التى تواجهها الفتيات وتعزيز تمكينهن، وحقهن فى التمتع بحياة آمنة والحصول على التعليم والصحة، مشيرة إلى تقديم الدعم بشكل فعال للفتيات خلال سنوات المراهقة سيمنحهن القدرة على تغيير العالم اليوم والغد ليصبحن أمهات وسيدات أعمال وقيادات.



وأوضحت نيفين القباج أن مصر تعد من أول 20 دولة على مستوى العالم صدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، ومن ثم أولت اهتماما كبيرا بحقوق الفتيات خصوصا بين الفئات الأكثر فقرا، كما أعلنت مصر عام 2003 عاما للفتاة، وأطلقت حملة وطنية لدعم الفتاة تضمنت 3 رسائل هى "لا للحرمان من التعليم - لا لختان الإناث - لا للزواج المبكر" وخرج من هذه الرسائل عدة برامج ومبادرات منها "مبادرة تعليم البنات - البرنامج القومى لمناهضة الختان"، وتم دمج الزواج المبكر فى عدد من المشروعات التى تستهدف حقوق الفتاة، كما أنه فى عام 2008، تم تعديل قانون الطفل، وتم رفع سن الزواج للفتيات وتجريم ختان الإناث.

القيادة السياسية تهتم بقضايا الفتاة

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بقضايا الفتاة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ففى 2016 تم تغليظ عقوبة ختان الإناث وتحولت من جنحة إلى جناية وتغلظت العقوبة لـ 7 سنوات سجن، وفى حالة الوفاة تزيد العقوبة، كما استحوذ القانون على اهتمام كبير من السيد رئيس الجمهورية، كما كانت هناك تكليفات واضحة ومحددة من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواجهة ظاهرة التحرش والتصدى لها.



وأشارت نيفين القباج إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تبذل جهودا كبيرة فى مواجهة العنف الذى تتعرض له الفتيات، كما أنها من خلال برنامج برنامج "وعى" تعمل مع الفئات الأكثر عرضة للعنف، فتحاول إدماج الفتيات فى برامج الحماية المختلفة، كما أطلقت الوزارة برنامج تعاون مع اليونيسيف منصة التواصل التفاعلى "رابد برو"، والتى تهدف إلى التواصل مع أسر تكافل وكرامة، حيث تم إطلاق مسابقة أسئلة حول كورونا لزيادة الوعى لدى المواطنين.

وأضافت أن الوزارة تهتم بالتعليم كمحور أساسى للحماية الاجتماعية، خصوصا أن إتاحة التعليم هو النواة أو الركيزة الأساسية للتغيير الثقافى والاجتماعى، وهناك العديد من مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية الشريكة لوزارة التضامن تتبنى دعم التعليم المجتمعى، خصوصا للفتيات المتسربات من التعليم، كما أنه فى ظل التغييرات الاجتماعية يعتبر استخدام الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعى جزءا أساسيا من وسائل التعليم، وللوزارة دور فى إتاحة الوسائل الإلكترونية لدى الفئات الأكثر فقرًا دون إضافة أعباء اقتصادية إضافية على تلك الأسر.



وأوضحت القباج أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الغذاء العالمى، ومنظمة العمل الدولية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى كمؤسسة كيميت بطرس غالى، ومؤسسة اجيال، على دمج برامج رسائل وعى التى تستهدف الأسر الأكثر فقرا والتى تناقش قضايا وموضوعات الفتاة مع وزارة التربية والتعليم لإشراك الفتيات فى مدارس المجتمع والتوعية بالقضايا التى تشغل المجتمع لتمكين الفتيات بالمعرفة السليمة فى حوالى 600 مدرسة، مشددة على أن الوزارة تسعى دائمًا لاستخدام التكنولوجيا والحلول الإلكترونية فى المعرفة والتواصل السليم.

كما أكدت أنه فى إطار التزام وزارة التضامن الاجتماعى بدعم الفتيات وتمكينهن من خلال مبادرة "فتيات فى أدوار قيادية"، تم اختيار الفتيات المشاركات لعام 2020 بناء على معيارى التميز والتنوع بما يشمل التفوق الأكاديمى، الرياضى، الفنى، الابتكارى والمهارى، كما تم تمثيل كل الفئات الاجتماعية من مختلف أقاليم الجمهورية.



وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعى، قائلة: "تتشارك وزارة التضامن الاجتماعى فى رؤية تمكين الفتيات ودعم حقوقهن مع العديد من الجهات الوطنية والدولية والتى قامت من خلالها بتنفيذ "27" تبادلا للأدوار القيادية نصفهم من الجهات الحكومية "وزارات الإعلام، البيئة، التنمية المحلية، السياحة، التضامن الاجتماعى، الشباب والرياضة، التجارة والصناعة، وزارة الهجرة، وزارة القوى العاملة، المجالس القومية "للمرأة، الأمومة والطفولة، السكان" والنصف الآخر من الجهات الدولية "سفارات كندا، الأرجنتين، تشيلى، الاتحاد الأوروبى، أيرلندا، هولندا، كولومبيا، لاتفيا، إندونيسيا وجنوب كوريا، الممثل المقيم لمنظمات الأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للهجرة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، هيئة الأمم المتحدة للمرأة".

واختتمت القباج كلمتها قائلة: "إن هذا اليوم بفعالياته المختلفة يمثل رمزا لدعم حقوق الفتيات من خلال إتاحة فرص التعليم والعمل لهن، متضمنا استخدام منصات التواصل الاجتماعى بشكل عادل وآمن، وذلك لتحقيق التغيير الثقافى والاجتماعى المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030".

الهلال الأحمر يستعد لفصل الشتاء

رفع الهلال الأحمر المصرى درجة الاستعداد لموسم الشتاء ومواجهة السيول المحتملة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى.

وتتضمن استعدادات الهلال الأحمر هذا العام تعاونا وثيقا مع فريق الانقاذ Rescue squad والذى أظهر قدراته ومهاراته فى مجال الإغاثة والإنقاذ فى الأزمات والكوارث خلال العامين الماضيين.



وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى عن ترحيبها بالتعاون بين الهلال الأحمر المصرى وفريق الإنقاذ Rescue Squad، مشددة على أن الهلال الأحمر المصرى دائما من السباقين فى تقديم الدعم والمساندة الفورية للشعب المصرى كل فور وقوع أى كارثة مع إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية مثل الأطفال والنساء والمسنين، وذلك من خلال تقديم كل المساعدات الإغاثية والإنسانية.

وثمنت القباج جهود المتطوعين من كلا الفريقين، مشيدة بجهودهم وإنجازاتهم خصوصا فى أزمة السيول خلال فصل الشتاء الماضى والتى ساهمت فى احتواء حجم الخسائر البشرية والمادية.



وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى ستكون دائما على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم لمتطوعى الفريقين وإمدادهم بكل ما يحتاجونه من تسهيلات وتذليل أية عقبات تقف حائلا أمام أداء دورهم لكل فئات المجتمع.

ومن جانبه، قال الدكتور رامى الناظر، المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصرى، إنه تم رفع درجة التأهب والجاهزية القصوى بمركز عمليات الطوارئ طوال الـ 24 ساعة خلال أيام الأسبوع لرصد ومتابعة كل البلاغات الواردة للهلال الأحمر المصرى والدفع بالفرق الإغاثية للمناطق المتضررة.

وأضاف الناظر أنه تم تجهيز المخازن الإقليمية ودعمها باحتياطيات من المهمات الإغاثية، كما تم تجهيز المخزون المحلى لجميع أفرع الهلال الأحمر المصرى، بالإضافة إلى تجهيز الأسطول المركزى والذى يشمل سيارات التدخل السريع والدفع الرباعى والسيارات الطبية المستخدمة فى عمليات الإغاثة.

ومن جانبه، توجه محمد الحسينى، مؤسس فريق Rescue squad بالشكر إلى وزارة التضامن الاجتماعى على دعمها الدائم والواعد بفتح آفاق جديدة للإغاثة قبل وخلال وبعد حدوث الأزمات، معربا عن سعادته بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى فى مجال الإنقاذ.

وقال الحسينى إن العمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى يعزز نجاح الفريق وشعوره بالمسئولية والحرص على تقديم الأفضل للشعب المصرى.

وعن أنشطة الفريق، قال مؤسس فريق Rescue squad إن الفريق بدأ العمل على الأرض منذ ثلاث سنوات بسيارتين فقط وخلال هذه السنوات حقق انتشارا واسعا فى جميع محافظات الجمهورية بقوة 150 سيارة دفع رباعى مهيئة للعمل فى المناطق الصعبة تعمل من خلال 300 متطوع يشاركون فى أعمال الإنقاذ والإغاثة العاجلة.



وأضاف الحسينى أنه خلال أزمة كورونا كان الفريق يقوم بتوصيل إسطوانات الأكسجين المستخدمة فى علاج مرضى فيروس كورونا، وذلك بمساعدة الأطباء من أفراد الفريق.

ويأتى التعاون بين الهلال الأحمر المصرى وفريق Rescue squad انطلاقا من المسئولية المجتمعية للهلال الأحمر المصرى تجاه المجتمع وحرصه الدائم على تقديم الدعم والإغاثة فى كافة المحن والأزمات داخل مصر وخارجها.

وحدات اجتماعية داخل الجامعات المصرية

وشهد الأسبوع أيضا توقيع نيفين القباج بروتوكول تعاون بين الوزارة ورؤساء 24 جامعة حكومية وهى عين شمس وحلوان والفيوم وبنى سويف وأسوان والأقصر وجنوب الوادى وسوهاج وأسيوط والمنيا والوادى الجديد، السادات، المنوفية ، دمنهور، الزقازيق ،كفر الشيخ، مطروح، الاسكندرية، بورسعيد، قناة السويس، طنطا، بنها، المنصورة، السويس، بهدف التعاون فى إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعى داخل كل جامعة، بما يساهم فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ولا سيما الأهداف الخاصة بمحورى العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان والتمكين الاقتصادى.



وشهد توقيع البروتوكول الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، والمستشار احمد الشحات المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى.

وقالت نيفين القباج إن هناك تعاونا مثمرا بين الوزارة والجامعات المصرية ظهر خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث قدمت الوزارة دعما كبيرا فى تأهيل المدن الجامعية وتوفير المفروشات، بالإضافة إلى توفير المياه والغذاء وعبوات النظافة الشخصية وذلك بالتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.



وأشارت الوزيرة إلى أن الوحدات تستهدف دعم الطلاب غير القادرين والطلاب ذوى الإعاقة، من خلال تقديم خدمات الدعم النقدى والدعم العينى والأجهزة التعويضية اللازمة، وكذلك إتاحة قروض ميسرة السداد وفقا للإجراءات المتبعة ببنك ناصر الاجتماعى، لإقامة مشروعات استثمارية أو إنتاجية أو خدمية متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة، وتقديم التسهيلات اللازمة لاشتراك واستفادة طلاب الجامعات من الأنشطة البحثية التى ينفذها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وكذلك منشوراته.



وقالت إن الوزارة ترحب ببناء قنوات للتواصل مع الجامعات المصرية من أجل تحقيق التكامل بينهما فى تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة التى يحتاجها الطالب الجامعى، كما أكدت أن الوحدة تهدف كذلك إلى تعزيز روح الانتماء والمواطنة والتطوع والمشاركة فى العمل العام وفى التنمية، وبالتالى زيادة معدلات الاستثمار فى البشر.

كما تم طرح فرص مساهمة بنك ناصر داخل الجامعات فى التوسع فى الشمول المالى وحث الروح الاقتصادية والتمكين الاقتصادى لدى شباب الجامعات.

وأكدت الوزيرة أن الجامعات تلعب دورا كبيرا فى عمليات التغيير المجتمعى وبناء الإنسان، وأيضا فى مجالات التمكين الاقتصادى وإذكاء الوعى العام لدى طلاب الجامعات مما يعزز قواعد العدالة الاجتماعية التى تضعها القيادة السياسية على قائمة الأولويات.



ومن جانبهم، ثمَّن رؤساء الجامعات الدور الكبير الذى تلعبه وزارة التضامن الاجتماعى، وأوضحوا أن البروتوكول سيؤدى إلى تكامل جهود خدمة المجتمع التى توسعت فيها الجامعات فى السنوات الأخيرة وتوحيد قواعد البيانات، كما سينظم عديد من الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى.

وأشار عدد من رؤساء الجامعات لأهمية التوسع فى جهود محو الأمية من خلال إلزام الطلاب بتعليم أربعة أفراد قبل التخرج على أن تساهم الوزارة فى تغطية التكلفة، بالتنسيق أيضا مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

ومن جانبه، قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية، إن وحدات التضامن الاجتماعى جاءت استجابة لرؤية مصر 2030، وخطة وزارة التضامن الاجتماعى للتوسع فى أنشطتها الخدمية والتنموية من خلال التكامل مع قطاعات وأجهزة الدولة المختلفة.

وأشار هاشم إلى أن وحدة التضامن الاجتماعى تعد نواة وزارة التضامن الاجتماعى الأساسية داخل الجامعات، يمكن من خلالها تقديم حزمة من الخدمات للطلاب والعاملين بالجامعات الحكومية،وكذلك الخريجين، وذلك من خلال الأنشطة المتعلقة بالتمكين الاقتصادى، وبرامج بناء الشخصية.

حقيقة الفيديو المتداول بدار الفتوح فى الشيخ زايد

وردا على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن وجود تعذيب للاطفال داخل دار الفتوح بالشيخ زايد، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع بسرعة التحرك لكشف ملابسات الواقعة وفتح تحقيق فيما تردد.

وعقب توجه فريق التدخل السريع لمقر الدار تبين حدوث مشاجرة بين فتاتين يتراوح عمرهما ما بين 10 و11 عاما داخل الدار على أسبقية الدخول لدورة المياه، وتطور الأمر لاعتداء كل منهما على الأخرى، وتدخلت المشرفة على الدار لإنهاء الواقعة، وهذا يفسر الاصوات التى ظهرت بمقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى.



وتابع فريق التدخل السريع الدار والتقى المشرفين والمسئولين عليه، إذ تم التأكد من عودة الأمور لطبيعتها، وأن الأمر لم يتعد كونه مشاجرة بين فتاتين، وانتهى الأمر بينهما ولا توجد صحة لوجود اعمال تعذيب للأطفال بالدار.

ووجهت نيفين القباج بالتحقيق مع المشرفة داخل دار الفتوح للتأكد من قيامها بدورها بشكل كامل، مشددة على أنه فى حال ثبوت تقصيرها فى عملها سيتم إسناد الدار لمشرفة أخرى، وكذلك تغيير مجلس إدارة الجمعية المشرفة على الدار.

صرف منحة كرامة

كما قررت وزيرة التضامن الاجتماعى صرف منحة الـ100 جنيه لمستحقى برنامج المساعدات "كرامة" لمن يزيد عمرهم على 65 عاما أمس الخميس، وذلك خلال شهر أكتوبر الجارى فقط، والتى كان قد تم إقرارها فى إطار اليوم العالمى للمسنين.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن عدد مستحقى المنحة من برنامج كرامة يبلغ ما يقرب من 409 آلاف مواطن، بتكلفة إجمالية تبلغ 48 مليون جنيه.



وأشارت نيفين القباج إلى أن المنحة المقدمة ستزيد دعم كرامة خلال شهر أكتوبر الجارى فقط إلى 550 جنيها بدلا من 450 جنيها، مؤكدة على أن هذه الزيادة ستصرف لمدة شهر واحد فقط وهو شهر أكتوبر الجارى.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هذه الزيادة جاءت فى أطار الاحتفال باليوم العالمى للمسنين، مشيرة إلى أن شهر أكتوبر الجارى شهد حزمة من الإجراءات هدفها تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن، وذلك فى ظل توجيهات القيادة السياسية التى تهدف إلى دعمهم بكل السبل وتسخير كل الجهود لتلبية احتياجاتهم.

300 ألف جنيه لعشرة شباب مبدعين

كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعى خلال الأسبوع تخرج أول دفعة من مدرسة "ابتكار خانة" التى تعد اول مدرسة محلية للإبداع الاجتماعى فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال الحفل الذى نظمته "ابتكار خانة" للاحتفاء بنجاح الشباب من المبدعين الاجتماعيين خريجى مشروع "ابتكار خانة" ليتسنى للجميع رؤية مجهوداتهم والتزامهم وشغفهم لتحقيق التغيير الاجتماعى.



ووزعت الوزيرة شهادات التخرج على خريجى أول دفعة من برنامج "الرحلة" لابتكار خانة، كما سلمت الجوائز والشهادات على الفائزين فى مسابقة شباب مصر المبدع.



وقررت نيفين القباج منح 30 ألف جنيه من قبل وزارة التضامن الاجتماعى لكل مبدع من المشتركين فى مسابقة شباب مصر المبدع بإجمالى 300 ألف جنيه لعشرة مبدعين، شريطة أن يضم كل مشترك فى المسابقة 4 أفراد آخرين معه للاستفادة من تجاربهم فى إبداعاتهم ومبادراتهم.



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن مؤسسة " ابتكار خانة" تقدم أفكارا مبدعة وتعشق التنمية ، مشددة على أن هناك ارتباطا وثيقا بين قضية الابداع المجتمعى والتمكين الاقتصادى ، حيث إن كل منهما يكمل الآخر، مضيفة أن منهجية التفكير والإبداع ضرورية، خصوصا أن الفكر دائما يسبق العمل، لذلك تعد الشراكة بين جميع المؤسسات أمر ضرورى ولا مجال للمنافسة، حيث إن العمل الجماعى يعطى عزيمة وإحساس بالنجاح.



وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى الى أن الابتكار الاجتماعى والريادة فى المناطق المستحدثة التى نقل لها سكان المناطق غير الآمنة بات أمرا ضروريا، إذ يقدم الشباب ابتكارات اجتماعية وفرصا للتغيير المجتمعى.

بروتوكول تعاون مع وزارة قطاع الأعمال

وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعى، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى و3 شركات قابضة تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، بشأن تسوية مديونيات التأمينات الاجتماعية المستحقة على هذه الشركات، إذ بموجب هذه البروتوكولات تم تبادل 3.5 مليار جنيه أصل المديونية بأصول عقارية، وإسقاط 1.8 مليار جنيه مبالغ إضافية من هذه الشركات.



ووقع على البروتوكول الأول اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

كما وقع البروتوكول الثانى اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وميرفت حطبه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، بينما وقع على البروتوكول الثالث اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، واللواء أركان حرب صلاح الدين حلمى عبد القادر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.



تجدر الإشارة إلى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية سددت المديونية المستحقة عليها نقدا، وتم إعفاؤها من المبالغ الإضافية المستحقة عليها بنسبة 90 %، وفقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 2020، وذلك عدا شركة حلوان للحديد والصلب والتى لم تسوى مديونياتها حتى تاريخه.

وقالت نيفين القباج إن وزارة قطاع الأعمال العام لها شراكة كبيرة مع وزارة التضامن الاجتماعى، مشيرة إلى أنه يجب الاستفادة من قانون الإعفاءات والتى تصل إلى نسبة 90% من المبالغ الإضافية والتى تنتهى اليوم، مشددة على أنه اعتبارا من غد سيتم الإعفاء بنسبة 70 %من المبالغ الإضافية المستحقة،إذا تم سداد كامل المديونية خلال الستين يوما القادمة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى الى أنه يتم تقديم كل التيسيرات للقطاع العام من أجل دعمه على النهوض، موضحة أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قدمت مرونة كبيرة للغاية من أجل الوصول لصيغة التعاون التى ترجمت فى بروتوكولات التعاون التى وقعت اليوم.



وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن هناك تعاونا غير مسبوق بين وزارتى قطاع الأعمال والتضامن الاجتماعى، إذ تم الاتفاق على توقيع البروتوكلات فى أسابيع قليلة ، وتم إزالة كل العقبات.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن ما حدث نقلة كبيرة لإنهاء المديونيات ، مشددا على أن تقليل الفوائد والغرامات والتسوية فرصة قد لا تتكرر مرة أخرى، وعلى الشركات الاستفادة بها والنهوض بواجباتها للانطلاق نحو تحقيق أهدافها.



وقال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إن هناك دعما كبيرا من وزيرة التضامن الاجتماعى، ووزير قطاع الأعمال العام، للوصول لصيغة التعاون والتوقيع على بروتوكولات التعاون لبدء مرحلة جديدة، مشددا على أنه تم التنسيق بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ووزارة قطاع الأعمال العام وفقا للقانون 173 لسنة 2020، وذلك بحضور جميع الشركات.