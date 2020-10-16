صور .. افتتاح مسجدين جديدين فى الإسكندرية

وأدى وكيل وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة بمسجد "الروضة" بمنطقة خورشيد، والتى تضمنت الحديث عن الحياء وكون الحياء هو خلق الإسلام.

وأشار خشبة، إلى أن الدولة لا تألوا جهدا فى خدمة بيوت الله وعمارتها، مشيرا إلى أن هذه المساجد ستكون شاهدا على الجهود المبذولة فى هذا العصر من عمارة بيوت الله.

كانت مديرية الأوقاف بالإسكندرية افتتحت الشهر الماضى، 14 مسجدا جديدا بمناطق محور المحمودية وسموحة و"بشائر الخير 3" والعامرية.

حضر الافتتاح كل من الدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل مديرية الأوقاف فى الإسكندرية، والشيخ هاشم الفقى، مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب، مدير المتابعة.