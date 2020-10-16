إنفوجراف.. قرارات واجتماعات مجلس الوزراء فى أسبوع

وجاء فى التقرير، الذى نشرته صفحة مجلس الوزراء على فيس بوك، أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعديل شروط برنامج الإسكان الاجتماعى لمنخفضى ومتوسطى الدخل، وفى ضوء ذلك وافق المجلس على الإعلان عن طرح 100 ألف وحدة سكنية لمنخفضى الدخل بمساحات 75م2 و90م2 حسب الطلب الفعلى، و25 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل بمساحات 100، و110، و120م2، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بإعادة تخصيص مساحتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة ناحية عرب أبو ساعد التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة، وذلك فى ضوء الاتجاه لإقامة منطقة صناعية بمنطقة عرب أبو ساعد بالمحافظة.

كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ناحية محافظة بنى سويف بمساحة تبلغ نحو 16,92 فدان على الطريق الشرقى بـ"بنى سويف/ المنيا"، وذلك لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية؛ من أجل استخدامها فى إقامة محطة ضواغط للغاز الطبيعى لرفع كفاء وزيادة الضغوط بالشبكة فى نطاق المحافظة.

هذا بالإضافة إلى الموافقة بصورة مبدئية على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، على أن يتم التوافق بين الوزارات المعنية بشأن بعض البنود، لإقرار اللائحة بصورة نهائية فى الاجتماع القادم، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار يقضى فى مادته الأولى بأن تُدمج مصلحتا الخزانة العامة وسك العملة فى مصلحة واحدة تسمى "مصلحة الخزانة العامة وسك العملة"، وتحل مصلحة الخزانة العامة وسك العملة محل مصلحتى الخزانة العامة وسك العملة أينما وردتا فى اللوائح والقرارات المعمول بها.

كما شملت القرارات أيضاً الموافقة على مبادرة الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى الخاصة بتأجيل سداد الأقساط والفوائد المستحقة على القروض الممنوحة لمصر، لمدة عام، اعتباراً من 1/7/2020 وذلك حتى 30/6/2021، كمساهمة منه فى تخفيف الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن انتشار فيروس " كورونا" المستجد، هذا إلى جانب الموافقة على طلب محافظة دمياط زيادة حصتها فى شركة "دمياط للأثاث"، كدفعة ثالثة وأخيرة بواقع 50,41 مليون جنيه، وذلك لتمكين المحافظة من سداد التزاماتها فى رأس مال الشركة.

كما أُحيط المجلس بقبول طلب عدد من المواطنين سداد المديونية المستحقة عن بعض قطع الأراضى السابق بيعها لهم بالمزاد العلنى بمدينة رأس البر والمسحوبة منهم لعدم استكمال سداد المديونية، وذلك فى إطار تقنين أوضاعهم، وكذلك الموافقة على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بغرض القيام بتصنيع وإصلاحات عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها، بهدف توطين هذه الصناعة، وذلك من خلال المساهمة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكل من صندوق مصر السيادى والقطاع الخاص، مع مراعاة وضع آلية تسمح لوزارة النقل بالتأكد من السعر العالمى للمنتج النهائى.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لدعم صناعة الدواء وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتشجيع التصدير، وذلك بحضور وزيرتى الصحة والسكان، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس المجلس التصديرية للأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى، وكذا طرح وحدات مشروع "سكن لكل المصريين"، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، ونائب رئيس الصندوق.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد اجتماع لاستعراض "منصة مصر الرقمية" فى صورتها الحالية والتعرف على الخدمات التى تؤدى من خلالها على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والعدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنائب العام، ونائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، وممثلى الجهات المعنية، هذا إلى جانب عقد سيادته اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية.

حيث أكد على أهمية الإسراع بتنفيذ المنظومة بهدف التوصل لرقم قومى لكل عقار من أجل حفظ الملكيات وتقديم الخدمات بسهولة وتقليل المخالفات والتعديات، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، وكذلك عقد اجتماع مع وزير قطاع الأعمال العام عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من ملفات عمل الوزارة مثل منظومة تداول الأقطان ومشروع كيما الضخم بأسوان، ومحلج الفيوم المطور.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإنشاء مشروع سكنى حضارى متكامل الخدمات، بالمحافظات على غرار مشروعى "الأسمرات" و"بشاير الخير"، وذلك بحضور مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، بالإضافة إلى الاجتماع الأسبوعي، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من الملفات الحيوية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية مثل مؤشرات الأداء المالى للربع الأول من العام المالى 2020/2021، وخطة عمل مبادرة "اتكلم مصرى".

وكذلك اجتماع مع وزير الموارد المائية والرى، لاستعراض عدد من ملفات العمل مثل خطط الاستفادة من مياه المصارف الزراعية، وجهود حماية وتطوير شواطئ بورسعيد، وتطوير واحة سيوة. فضلاً عن اجتماع مع وزير النقل لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الوزارة فى قطاعات الطرق، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق، وغيرها، وكذلك اجتماع لمتابعة إجراءات الحكومة لتحفيز الصناعة الوطنية.

حيث شدد على سداد جميع الأعباء التصديرية المتأخرة لمستحقيها قبل نهاية العام، وذلك بحضور وزيرى المالية، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وبمشاركة عبر الفيديو كونفرنس من جانب وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلا عن اجتماع لمتابعة جهود تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ، وذلك بحضور وزراء المالية، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراى، والتجارة والصناعة، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ورئيس هيئة الصادرات والواردات، ورئيس هيئة سلامة الغذاء، وعدد من مسؤولى وزارة الصحة.

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت إلقاءه كلمة خلال انعقاد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، سرد خلالها ما حدث لمصر على مدار الـ 150 سنة الماضية، وما هى العوامل التى ساهمت فى الأوضاع الحالية، وما يتم حالياً بمصر من تصحيح للمسار والرؤية للمستقبل القريب، مشيراً إلى أن الدولة بذلت جهوداً كبيرة خلال السنوات الست الماضية بهدف تصحيح المسار من خلال حجم ضخم من المشروعات بتكلفة أكثر من 4 تريليونات جنيه، ذلك بالإضافة إلى متابعته مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للخطوات التنفيذية للبرنامج الوطنى لإنتاج التقاوى والبذور ذات الجودة العالية، والذى يأتى تنفيذه وفقاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن.

كما شملت الأنشطة حضوره لمراسم توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للطرق والكبارى، والشركة المصرية للاتصالات، لتسوية المبالغ المستحقة بينهما، بحضور وزيرى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، حيث تأتى الاتفاقية فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تسوية النزاعات وفض التشابكات المالية بين الجهات والشركات الحكومية دون اللجوء للتقاضى.

كما شهد مراسم توقيع بروتوكولى تعاون بشأن استخدام "كارت الخدمات الحكومية" الأول لتشغيل المرحلة الأولى من بطاقة التأمين الصحى الشامل، والثانى لتشغيل المرحلة الأولى من بطاقة التموين، وقام بالتوقيع على بروتوكول التعاون الأول وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، وقام بالتوقيع على بروتوكول التعاون الثانى وزيرا التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى استعراض تقرير من وزيرة الثقافة حول مبادرة "علاقات ثقافية" التى تتم من خلال التعاون بين وزارة الثقافة وعدد من سفارات الدول الأجنبية، لإثراء علاقات مصر الثقافية بدول العالم المختلفة.

أما بشأن اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير لقاءه مع وزير خارجية العراق بحضور مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، وسفير العراق لدى مصر، حيث أكد على محورية العلاقات المصرية العراقية عبر العصور، وضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز أطر العلاقات الثنائية بين البلدين فى جميع المجالات.