الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع استعداداتها اللوجستية لانتخابات البرلمان

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، الانتهاء من الاستعدادات اللوجستية والفنية لانتخابات مجلس النواب بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة.





وتبدأ مرحلة الصمت الانتخابى يوم 18 أكتوبر الجارى، بعد أن بدأت الدعاية الانتخابية من يوم 5 أكتوبر.

وتعمل الهيئة على توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع التى تتضمن داخلها اللجان الانتخابية وفقًا للقسم أو مركز الشرطة التابعين له والمدون ببطاقة الرقم القومى، حيث يوزعون على أقرب مركز انتخابى يقع بالقرب من محل إقامتهم.

وراعت الهيئة الوطنية فى توزيع الناخبين على اللجان الفرعية، وضع كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة فى اللجان المتواجدة بالدور الأرضى داخل مركز الاقتراع، وللتيسير على الناخبين فى الوصول إلى لجانهم، فضلًا عن محاولة وضع الأسرة الواحدة داخل لجنة واحدة.

كما تواصل الهيئة، استعداداتها مع المحافظات لتفعيل خطط الطوارئ بالإضافة إلى تجهيزات واستعدادات الحماية المدنية، وإدارة المرور، وإدارة شرطة النجدة للعمل خلال تلك الفترة، وتجهيز المقرات داخل المراكز الانتخابية، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية الفرعية، وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسؤولة عن أجهزة التعقيم والتطهير فى كل اللجان.

وتجرى الانتخابات البرلمانية فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهى: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر.