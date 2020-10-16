إنفوجراف .. الحكومة تطرح 100 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل

الإنفوجراف التالى يوضح كل التفاصيل الخاصة بالوحدات التى طرحتها وزارة الإسكان مؤخرا.

وأوضحت وزارة الإسكان فى بيان اليوم الجمعة، أن حجز الوحدات المطروحة سيكون اعتبارًا من من بعد غد الأحد، وحتى يوم 9 ديسمبر المقبل.

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