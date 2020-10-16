بحضور ممثل عن وزارة الدفاع.. مؤتمر عمالي احتفالا بذكرى نصر أكتوبر غدا

تشهد المؤسسة الإجتماعية بشبرا الخيمة والتابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر، في الساعة السابعة من مساء غدا السبت، مؤتمرًا جماهيريًا، للإحتفال بالذكرى 47 لحرب أكتوبر المجيدة، بحصور ممثل عن وزارة الدفاع.
قال محمد وهب الله، الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن المؤتمر سوف يتحدث فيه نخبة من القيادات العمالية، إحتفالا بتلك الذكرى المجيدة التي أكدت أن تلاحم الشعب وفي القلب منه العمال مع جيشه الباسل ،وقيادته السياسية الوطنية يحقق الإنتصارات.
وأضاف أن المؤتمر الجماهيري فرصة لإبراز دور الملايين من عمال مصر في الوقوف بجانب دولتهم في مواجهة التحديات، مؤكدا أنهم مستمرون في هذه المساندة والدعم .
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