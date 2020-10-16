سفير الصين بالقاهرة يكرم عبد الرحمن ماهر الفائز بمسابقة قصص الأطفال الدولية

وقال ليتشيانج في تغريدة له تعليقا على الحدث: "يسرني أن أمنح شهادة تكريم للطفل المصري عبد الرحمن ماهر الذى حصل على جائزة "أفضل عشرة متسابقين" في مسابقة القصص للأطفال الدولية التي تنظمها الصين. إنه الفائز الوحيد من الدول العربية والإفريقية، مما يجسد كفاءة التربية المصرية للأطفال وعمق الصداقة الصينية المصرية. "
وأضاف السفير: 'يمثل الأطفال مستقبل وأمل الوطن والقوة الرئيسية القادمة في بناءه. أتمنى للطفل عبد الرحمن ماهر المزيد من النجاح في دراسته لكي تكون له بصمة في بناء وطنه وتعزيز الصداقة بين #الصين و #مصر."
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