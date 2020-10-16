صور.. وزير الأوقاف يفتتح 5 مساجد فى السويس

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جاء ذلك بحضور الدكتورعبد الله رمضان نائب محافظ السويس، وخالد سعداوى السكرتير العام، والدكتورسيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس، والوزير المفوض عبد الله الطلحى قنصل عام المملكة العربية السعودية بالسويس، والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ ماجد راضى مدير عام مديرية الأوقاف، ووليد شوقى رئيس حى عتاقة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، كما حضر من القيادات الأمنية اللواء رجب عبد العال مديرالأمن ونائب مدير الأمن، ومن القيادات الشعبية أحمد خشانة وسيدعبده وحافظ شوشة أعضاء مجلس الشيوخ.
وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان "الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس شيمة الكرام وفطرة إنسانية سوية" وتناول فى خطبته منزلة الحياء وأقسام الحياء وصورمن حياء الأنبياء والصالحين ووسائل اكتساب الحياء.
وأعلن وزيرالاوقاف ومحافظ السويس عن افتتاح اليوم 5 مساجد بنطاق الأحياء الخمس وهم "مسجد المصطفى بمدينة الملك عبد الله بحى عتاقة، ومسجد المدينة المنورة بمدينة عدلى منصور بحى عتاقة، ومسجد أيمن هلال بمدينة العبور بحى الأربعين، ومسجد المدينة بحى فيصل، ومسجد حسن أبوشكيو بقرية كبريت بحى الجناين" ضمن خطة وزارة الأوقاف وفى إطار احتفالات محافظة السويس بعيدها القومى 47 لانتصارات شعب السويس فى 24 اكتوبر 1973.
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