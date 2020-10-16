افتتاح مسجدين بشمال سيناء بتكلفة إجمالية 3.5 مليون جنيه

قال وكيل وزارة أوقاف شمال سيناء الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، إنه تم افتتاح مسجدين بمركزى بئر العبد والحسنة بتكلفة إجمالية 3.5 مليون جنيه وبتمويل من وزارة الأوقاف، وذلك فى إطار الاحتفالات بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات السادس من أكتوبر عام 1973.





وأضاف وكيل الوزارة - فى بيان اليوم الجمعة - أنه تم افتتاح مسجد القسيمة فى قرية القسيمة مركز الحسنة بوسط سيناء على مساحة 385 مترًا مربعًا وبتكلفة مليون و800 ألف جنيه، ومسجد العمارين فى مدينة بئر العبد على مساحة 420 مترًا مربعًا وبتكلفة مليون و700 ألف جنيه. وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى أنه تم افتتاح خلال الأسبوع الماضى 7 مساجد فى محافظة شمال سيناء، وهى: "مسجدى عمرو بن العاص وعباد الرحمن فى المساعيد بالعريش، مسجد آل ياسر فى حى آل ياسر بالعريش، مسجد عمورية فى قرية عمورية ببئر العبد، مسجد آل عمار فى قرية رمانة ببئر العبد، مسجد الغزلان فى حى الغزلان ببئر العبد، ومسجد التجمع العمرانى فى حى ابنى بيتك العريش".

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