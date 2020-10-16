غدا.. مذكرة تفاهم ومؤتمر صحفى لوزير الخارجية ونظيره الإسبانى

يستقبل سامح شكرى، وزير الخارجية، غدا السبت، أرانشا جونزاليز لايا، وزيرة خارجية إسبانيا، لعقد جلسة مباحثات مشتركة.



يستقبل سامح شكرى، وزير الخارجية، غدا السبت، أرانشا جونزاليز لايا، وزيرة خارجية إسبانيا، لعقد جلسة مباحثات مشتركة. وأوضحت وزارة الخارجية، أنه من المقرر توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفى يتحدث فيه الوزيرين إلى وسائل الإعلام.

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