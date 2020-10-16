صور.. جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب كمية من مستحضرات التجميل

تمكن رجال الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة زكريا حسب الله مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات وأدوات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.





وأوضح بيان صحفى، اليوم الجمعة، أنه فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من فرانكفورت، اشتبه تامر عادل رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكبة تحمل جواز سفر جنسية أوروبية من أصل مصرى أثناء خروجها من لجنة الخط الأخضر وبحوزتها 3 حقائب كبيرة وهاندباج متوسطة الحجم، وبسؤالها عما إذا كان يحمل معه بضائع مخالفة أو تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أقرت الراكبة عن حوزتها لملابسها ومتعلقاتها الشخصية فقط.

وعلى الفور، تم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة أسامة أحمد عبد العزيز وأحمد عبد العليم مأمورى الفحص فتلاحظ لهما وجود عبوات تكرارية بكميات كبيرة داخل حقائبها، وبالعرض على الدكتور صابر عبد الحميد مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من محمد جمال مأمور الجمرك تحت إشراف مدحت عبد الصبور مدير الحركة المشرف على صالة الوصول لتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 1484 عبوة من مستحضرات التجميل والفيتامينات والمقويات الخاصة بالعناية بالبشرة والشعر.

وقرر الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مبنى الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 31 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات وإخطار الأستاذ إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركى.