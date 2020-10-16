نقل فرجاني ساسي للمستشفى بالمغرب للاشتباه في إصابته بكورونا

نُقل التونسى فرجاني ساسي، لاعب الزمالك ، إلى أحد مستشفيات الدار البيضاء، اليوم الجمعة، للاشتباه فى إصابته بفيروس كورونا، عقب انضمامه لمعسكر الفريق الأبيض استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي، التي ستقام بعد غد، الأحد، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، في ذهاب دور نصف النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا

وذكر موقع "البطولة" المغربى أن مصدراً خاصاً أفصح للموقع بوجود شكوك حول إصابة اللاعب التونسي بالوباء قبل وصوله إلى البيضاء، أمس الخميس، ونفى فى وقت سابق تعرضه للعدوى في بلاده، مشيرًا إلى أنه قرر الدخول فى "حجر صحي اختيارى" لبضعة أيام قبل اللحاق ببعثة الزمالك في المغرب.

ومن المنتظر أن تحدد لجنة خاصة تابعة للاتحاد الأفريقي "الكاف"، ما إذا كان سيتم السماح لفرجاني ساسي بالمشاركة في قمة الأحد المقبل أو لا، في حال ما إذا تأكدت بالفعل إصابته بالفيروس.

وخضع لاعبو الزمالك لاختبارات الكشف عن كورونا، أمس الخميس، ومن المنتظر أن يُصدر النادي بلاغًا في الموضوع، في حال ما إذا ثبتت إصابة ساسي أو أي عضو آخر في الفريق بالعدوى.

يُذكر أن الرجاء الرياضي سيستضيف الزمالك على ملعب محمد الخامس، بعد غدٍ الأحد، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تنطلق المواجهة في تمام الساعة التاسعة مساءا.