وأضاف السفير - في تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماعي توتير اليوم - : "إن الطفل عبد الرحمن ماهر، هو الفائز الوحيد من الدول العربية والإفريقية، مما يجسد كفاءة التربية المصرية للأطفال وعمق الصداقة الصينية المصرية " مضيفا " يمثل الأطفال مستقبلا وأمل الوطن والقوة الرئيسية في بنائه ."

وأعرب السفير عن تمنياته للطفل عبد الرحمن ماهر بمزيد من النجاح في دراسته لكي تكون له بصمة في بناء وطنه وتعزيز الصداقة بين الصين ومصر ."

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير الصيني يكرم طفلا مصريا حصد جائزة قصص الأطفال الدولية على مستوى الدول العربية وأفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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