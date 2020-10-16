الأرصاد: استقرار حالة الطقس لمنتصف الأسبوع المقبل.. والقاهرة تسجل 31 درجة

تشهد الأحوال الجوية على البلاد، استقرار في حالة الطقس حتى منتصف الأسبوع القادم، حيث تظل معدلات الحرارة حول درجاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، دون حدوث أي ظواهر جوية مؤثرة على الأجواء أو حركة المواطنين.

قال الدكتور محمود شاهين، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس مستقر على البلاد اعتبارًا من اليوم الجمعة وحتى منتصف الأسبوع، يظل مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري نهارا، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 31 لـ 32 درجة، بينما يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية ويبقى حارًا على محافظات الصعيد، حيث تسجل درجات الحرارة 37 درجة.

وحذر محمود شاهين في تصريحات لـ "دوت الخليج"، من وجود شبورة مائية صباحا على الطرق السريعة والزراعية، وناشد سائقي السيارات على الطرق في الساعات الباكرة من الصباح، توخي الحذر أثناء القيادة.