فى مطروح.. مسيرة برأس الحكمة لتأييد مرشح المصريين الأحرار

خرج أهالى قرية رأس الحكمة بمحافظة مطروح فى مسيرة لدعم وتأييد المرشح عبد العاطى أبو بكر منشاوى، وشهرته سلطان أبو الشيخ الزعيرى، أمين عام حزب المصريين الأحرار بمطروح، ومرشح الدائرة الأولى رمز العين.





وانطلقت المسيرة بالسيارات من قرية رأس الحكمة حتى المقر الانتخابى للمرشح بمدينة مرسى مطروح تأييدًا له فى ماراثون الانتخابات البرلمانية 2020. ويحظى الزعيرى بشعبية كبيرة بين أبناء محافظة مطروح لما يقدمه من خدمات مجتمعية بكل ربوع المحافظة.

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