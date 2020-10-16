صور.. لنشره الفكر المستنير.. السويس تهدى وزير الأوقاف درع المحافظة

أهدى عبد المجيد صقر محافظ السويس للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، درع المحافظة، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تقوم بجهد ودور دعوى ووطنى ومجتمعى ملموس فى خدمة الدعوة ونشر الفكر والوعى المستنير وفِى خدمة بيوت الله.





وأوضح محافظ السويس أن ذلك جاء تقديرًا لجهوده المبذولة فى خدمة وعمارة بيوت الله، ونشر الفكر الوسطى المستنير، ومحاربة الفكر المتشدد، وإعداد الأئمة وحسن تأهيلهم مما انعكس على مستوى أدائهم بتميز ملحوظ وأشاد عبد المجيد صقر بدعم وزير الأوقاف الدائم والمستمر للمحافظة فى كل ما يتصل بالدعوة وعمارة المساجد.

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