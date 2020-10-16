السيسي يتفقد الخطوات التنفيذية ومعدلات العمل في شبكة محاور شرق القاهرة

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تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة الخطوات التنفيذية ومعدلات العمل بشبكة المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة امتداد طريق القاهرة/ الإسماعيلية، وجسر السويس، والتطوير الشامل لمحيط نادي الشمس ومطار القاهرة، ومحاور وكباري الربط الجديدة مع أحياء مصر الجديدة، ومدينة نصر، والقاهرة الجديدة.
وقد وجه الرئيس بالإسراع في معدلات التنفيذ لاستكمال تطوير الصياغة الهندسية لتلك المناطق بإنشاء شبكة الطرق ومرافقها وفق ما هو مستهدف ضمن مخطط المحاور والكباري لمحافظة القاهرة، وللتخفيف علي المواطنين وتسهيل حركتهم اليومية خاصة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد. كما الرئيس على الالتزام الدقيق بقواعد الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا حفاظاً على سلامة وصحة جميع العاملين بالمواقع الإنشائية.
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