حبس المتهمين بسحل وقتل فتاة المعادى 4 أيام

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار ياسر أبوغنيمة، المحامي العام للنيابات الكلية، حبس المتهمين بسحل وقتل فتاة المعادي لسرقتها، في شارع 87 تقاطع شارع 9 بثكنات المعادى 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشف المتهمان خلال تحقيقات النيابة أنهما يوم الحادث، استقلا سيارة ميكروباص يعمل عليها أحدهما سائقا، وبدآ في البحث عن ضحية لسرقته بشوارع المعادى، حيث وقع اختيارهما على شارع 9 بالمعادى، وأثناء سيرهما نبه السائق المتهم زميله بوجود فتاة تقف على أحد جانبى الطريق تحمل حقيبة فاقترب منها السائق بينما قام المتهم الآخر بخطف الحقيبة، لكن الحقيبة تعلقت بالفتاة وسقطت على الأرض وتمكن المتهمان من خطف الحقيبة وفرا هاربين.

وكشف المتهمان أنهما لم يعلما أن الفتاة لقيت مصرعها وأنهما لم يقصدا قتلها ولكن كان هدفهما فقط سرقة الحقيبة فقط مشيرين إلى أنهما عقب هروبهما علما بوفاة الفتاة من وسائل الإعلام وتم القبض عليهما من قبل رجال المباحث . وحصل "اليوم السابع" على فيديو للمجنى عليها مريم في آخر تمرين لها في أحد الأندية مع مدربها قبل أن تغتالها يد المجرمين .

النيابة العامة كشفت التفاصيل الكاملة للحادث بعد مباشرتها التحقيقات حيث تلقت النيابة العامة في غضون الساعة السابعة مساءً يوم الحادث، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بقسم شرطة المعادي، بوفاة المجني عليها "مريم" 24 عاما بمنطقة المعادي.

وسردت النيابة العامة في بيان لها، أن شاهدا أبلغ الشرطة برؤيته سيارة ميكروباص بيضاء اللون يستقلُّها اثنان، وقام المتهم المجاور لقائد السيارة بانتزاع حقيبةَ المجني عليها منها، ممَّا أدى إلى اصطدامها بسيارة متوقفة ومن ثَمَّ وفاتها. وناظرت النيابة العامة جثة المجني عليها وتبينت إصابتها بأنحاء متفرقة من جسمها، نتيجة تعرضها للاصطدام بالسيارة التي كانت متوقفة على جانب الطريق. وانتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث بصحبة ضباط الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، وتبينت آثار دماء ملطخة بالرمال على مقربة من إحدى السيارات، فأخذت عينات منها، وكلَّفتْ ضباطَ الإدارة بمضاهاتها بعينة دماء المجني عليها. كما تمكنت النيابة العامة من الحصول علي 5 مقاطع مرئية من كاميرات المراقبة المُطلَّة علي موقع الحادث، والتي تبيَّن منها مرورُ السيارة التي استقلها المتهمان بسرعةٍ فائقة.