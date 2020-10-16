الأرصاد: طقس حار رطب على القاهرة غدا.. والعظمى بالصعيد 37 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار غد السبت، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري مع رياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء مع رياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد.. حار على جنوب الصعيد مع رياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد.

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود ليلا طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، وطقس لطيف على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتظهر شبورة مائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية تكون كثيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء.

وتكون حالة البحر المتوسط بين خفيفة ومعتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر و1.3 متر ورياح سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، فيما تتباين حالة البحر الأحمر بين معتدلة إلى مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين مترين و2.5 متر ورياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 30 20

الاسكندرية 30 22

وادى النطرون 31 20

طنطا 30 19

شبين الكوم 30 20

دمنهور 30 19

بلطيم 29 22

مطروح 29 19

السلوم 33 22

سيوة 32 19

بورسعيد 28 23

دمياط 28 23

الزقازيق 31 20

المنصورة 29 20

الاسماعيلية 32 21

السويس 31 23

العريش 28 21

رفح 28 21

رأس سدر 31 23

نخل 30 17

نويبع 32 26

طابا 29 22

كاترين 28 16

الطور 30 22

شرم الشيخ 33 26

الغردقة 33 24

مرسى علم 32 25

الفيوم 31 20

بنى سويف 32 23

المنيا 32 20

أسيوط 33 20

سوهاج 34 22

قنا 35 23

الأقصر 36 24

أسوان 37 25

ادفو 37 24

أبوسمبل 39 24

الوادى الجديد 35 23

شلاتين 36 25

ابو رماد 35 26

حلايب 33 26

رأس حدربة 34 26