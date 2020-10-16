مباحثات مصرية - إسبانية غدا بالقاهرة على مستوى وزيري الخارجية

يعقد وزير الخارجية سامح شكري غدا السبت جلسة مباحثات مع أرانشا جونزاليز لايا، وزيرة خارجية إسبانيا التى تقوم بزيارة الى القاهرة . ومن المنتظر أن يتناول الوزيران العلاقات المصرية الإسبانية وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. ومن المقرر ان يعقد شكري ونظيرته الإسبانية مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات. ومن ناحية اخرى يشارك الوزير شكري غدا في اجتماع الهيئة الاستشارية للإعداد للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذى يعقد في مقر وزارة الخارجية.

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