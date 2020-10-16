فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ سيدة مسنة تقيم بالشارع منذ 40 عاما

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق أطفال وكبار بلا مأوى بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة لرعاية سيدة مسنة، وذلك بناء علي البلاغ الوارد للفريق بوجود مسنة مصابة بحادث وليس لديها مأوى.

وعلي الفور تحرك الفريق وتبين أن السيدة تدعي ه.ح في أواخر العقد السابع من عمرها من محافظة المنوفية تقيم بالشارع منذ ٤٠ عاما ولديها أعراض زهايمر، كما تعرضت لحادث منذ شهر تقريبا ولم تتلق أي علاج.

وقام الفريق بالتنسيق مع منظومة الشكاوي الحكومية ونائب مدير مستشفي الدمرداش، حيث تم نقلها لإجراء الفحوصات الطبية من أشعة علي القدم ورنين مغناطيسي وأشعة علي الصدر وتحاليل فيروسات وتحاليل فيروس كورونا، كما تم عمل جبيرة لها.

وقام الفريق بإنهاء إجراءات إيداعها وحجزها بمستشفى الدمرداش، وبعد استقرار حالتها قام الفريق بإيداعها بدار روضة الحبيب.