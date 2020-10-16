أهم الأخبار.. السيسي يتفقد شبكة المحاور والطرق الجديدة بشرق القاهرة.. مصر تستضيف نهائى أفريقيا.. الحكومة تنفي 14 شائعة.. ومصرع 6...

نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :

وجه بسرعة التنفيذ..السيسي يتفقد معدلات العمل بشبكة المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الجمعة الخطوات التنفيذية ومعدلات العمل بشبكة المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة امتداد طريق القاهرة / الاسماعيلية، وجسر السويس، والتطوير الشامل لمحيط نادي الشمس ومطار القاهرة، ومحاور وكباري الربط الجديدة مع احياء مصر الجديدة، ومدينة نصر، والقاهرة الجديدة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الرئيس يوجه بتوفير معمل مركزى بكل ميناء محورى لسرعة تنفيذ الإفراج

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يكون في كل ميناء من الموانئ المحورية الكبرى معمل مركزيّ، يضم كل الجهات التى تطلب تحليل البضائع، يشمل كافة الأجهزة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

رئيس الوزراء: سداد جميع الأعباء التصديرية المتأخرة لمستحقيها قبل نهاية العام

ووجه رئيس الوزراء بمتابعة إجراءات سداد الأعباء التصديرية المتأخرة لمستحقيها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس، قبل نهاية ديسمبر المقبل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الحكومة: لا صحة لمُصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح

نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن مُصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مصرع ٦ عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية

لقى 6 عناصر إجرامية مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، بنطاق محافظة الدقهلية، كما تم ضبط 3 آخرين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

رسميا.. الكاف يختار مصر لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" عن احتضان مصر لنهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 – 2020.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

نقل فرجاني ساسي إلى المستشفى بعد اشتباه في إصابته بـ كورونا.. فيديو

أكد تقرير مغربي، أنه تم نقل فرجاني ساسي إلى أحد مستشفيات الدار البيضاء، بعد اشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد "19.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الإسكان: طرح 100 ألف شقة لمحدودي الدخل بمقدم 12.5 ألف جنيه الأحد المقبل

تطرح وزارة الإسكان ، 100 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بمساحات تتراوح من 75 مترًا، وحتى 90 مترًا فى عدد من المد ن الجديدة، ضمن الاعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

نتنياهو يكشف عن محادثات سلام مع دولة إقليمية لأول مرة

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن النقطة التي أحدثت تغييرا في موقف دول عربية كثيرة تجاه تل أبيب واتجهت للسلام معها، لافتا إلى إجراء محادثات مع دولة إقليمية للمرة الأولى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

رئيس الوزراء السوداني يعارض التطبيع مع إسرائيل

سلطت وسائل إعلام أجنبية وعربية الضوء على ملف التطبيع بين السودان وإسرائيل، حيث من المقرر أن تعلن الخرطوم اليوم عن قرارها النهائي بشأن إقامة علاقات دبلوماسية مع تل أبيب.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

السفير الصيني يكرم طفلا مصريا حصد جائزة قصص الأطفال الدولية على مستوى الدول العربية وأفريقيا

أعرب لياو ليشيانج سفير الصين بالقاهرة عن سعادته بمنح شهادة تكريم للطفل عبد الرحمن ماهر الذي حصل علي جائزة " أفضل عشرة متسابقين " في مسابقة قصص الأطفال الدولية التي نظمتها الصين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ارتفاع الدولار.. العملة الأمريكية تحقق أعلى مكسب أسبوعي

ارتفع الين واتجه الدولار لتحقيق أفضل أداء أسبوعي هذا الشهر اليوم الجمعة، إذ تسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتعثر التقدم صوب تقديم تحفيز أمريكي في إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.