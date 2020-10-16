صور.. وزير الأوقاف: الدولة تسعى لتحسين الظروف المعيشية للأئمة

وتحدث وزير الأوقاف خلال اللقاء عن عمل الأئمة، مؤكدا أن الدولة تسعى لتحسين الظروف المعيشية للأئمة والتى شملت زيادة المرتبات والتخصصات المالية وصرف زى مجرد للأئمة وفتحت أبواب التقدم للدراسات العليا للأئمة وتم الإعلان عن ألف منحة مجانية للماجستير لتحسين الوضع العلمى للائمة.



وأشار الوزير إلى أن الوزارة تنظم دورات تدريبية للأئمة وطباعة كتيبات دينية توزع على المكتبات العامة ومراكز الشباب الرياضية تشجيعا للبحث العلمى، لافتا إلى أن هذا يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.



وأوضح أن الدولة تقوم ببناء المساجد ويتم افتتاحها شهريا ونحن اليوم نفتتح 5 مساجد بمحافظة السويس، مشيرا إلى أنه تم بناء وافتتاح 3600 مسجدا خلال 6 سنوات وتقوم الوزارة بفرش وتجهيز المساجد بمبلغ 100 مليون جنيه.



حضر اللقاء دكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، وخالد سعداوى السكرتير العام، والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد، والشيخ ماجد راضى مدير عام الأوقاف وأئمة السويس.