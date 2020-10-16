وقاحة جديدة للهارب محمد علي: يصف الشهيد المنسي بالإرهابي (فيديو)

ظهر المقاول الهارب محمد علي، في بث مباشر عبر قناته على "يوتيوب" قبل ساعات، تطاول خلاله على الشهداء، وواصل وقاحاته ضد الشهيد أحمد المنسي.

وساوى "المختل" في سياق هجومه على مصر، بين هشام عشماوي الذي وصفه بالإرهابي، وبين الشهيد أحمد المنسي.