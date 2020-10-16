أخبار مصرية

وقاحة جديدة للهارب محمد علي: يصف الشهيد المنسي بالإرهابي (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

ظهر المقاول الهارب محمد علي، في بث مباشر عبر قناته على "يوتيوب" قبل ساعات، تطاول خلاله على الشهداء، وواصل وقاحاته ضد الشهيد أحمد المنسي.

وساوى "المختل" في سياق هجومه على مصر، بين هشام عشماوي الذي وصفه بالإرهابي، وبين الشهيد أحمد المنسي.

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وقاحة جديدة للهارب محمد علي: يصف الشهيد المنسي بالإرهابي (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا