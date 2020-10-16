لميس جابر تحكى قصة التدريب على اقتحام خط بارليف

وقالت جابر خلال عرضها حواديت حرب أكتوبر ببرنامجها "خمسينة شاى" الذى يذاع على الراديو9090، اليوم الجمعة، إن عملية التدريب على اجتياز خط بارليف تمت فى الخطاطبة، حيث احتاجت أول تجربة للاقتحام 10 ساعات، ووقتها أصيب الجميع باليأس.

وأضافت أن القوات المصرية بدأت فى تكرار التجربة حتى وصلت بعد 254 محاولة إلى أنه سيتم تنفيذ اجتياز المانع المائى فى 4 ساعات، وأكدت أن اللواء حجاب أخبرها بأن لحظة العبور تمت بلا أوامر، وأشادت لميس بالضربة الجوية التى حققت أهدافها وقتها.