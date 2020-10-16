فيديو .. جولة الرئيس السيسى لمتابعة سير العمل بشبكة الطرق فى شرق القاهرة

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم الجمعة، الخطوات التنفيذية ومعدلات العمل بشبكة المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة امتداد طريق "القاهرة - الإسماعيلية، وجسر السويس"، والتطوير الشامل لمحيط نادى الشمس ومطار القاهرة، ومحاور وكبارى الربط الجديدة مع أحياء مصر الجديدة، ومدينة نصر، والقاهرة الجديدة.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بالإسراع فى معدلات التنفيذ لاستكمال تطوير الصياغة الهندسية لتلك المناطق بإنشاء شبكة الطرق ومرافقها وفق ما هو مستهدف ضمن مخطط المحاور والكبارى لمحافظة القاهرة، وللتخفيف على المواطنين وتسهيل حركتهم اليومية خاصة مع قرب بدء العام الدراسى الجديد. كما شدد الرئيس على الالتزام الدقيق بقواعد الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا حفاظاً على سلامة وصحة جميع العاملين بالمواقع الانشائية.

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