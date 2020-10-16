انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور “حسن الخاتمة” وفاة إمام مسجد اليوم بالشرقية لحظة صعوده المنبر وتكليف عاجل من الأوقاف والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شكلت لحظة وفاة إمام مسجد اليوم بالشرقية أثناء صعوده إلى المنبر صدمة لدى بعض المصلين الذين كانوا متواجدين في المسجد للصلاة، فالإمام كان في بكامل صحته أثناء صعود المنبر بالرغم من معاناته من بعض الأمراض، ولكن أجله قد انتهى، كما ينبغي أن لا يحزن أحد على وفاة شخص بمثل هذه الطريقة التي يتمناها، فقد أحسن الله خاتمته حين مات مغتسلاً متوضأً وفي المسجد وفي يوم الجمعة وأثناء صعوده ووقوفه في المكان الذي وقف فيه أطهر خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم.

“حسن الخاتمة” وفاة إمام مسجد اليوم بالشرقية لحظة صعوده المنبر

وقال وكيل وزارة أوقاف الشرقية الدكتور محمد حامد، أن إمام مسجد “أبو العنين” بالقرين “شرقية” فضيلة الشيخ محمد محمد محمد رمضان، قد وافته المنية أثناء صعوده المنبر وبين المصلين، مؤكداص أنه كان يعاني من بعض الأمراض المزمنة.

وعن وفاة إمام مسجد أبوالعنين اليوم، أضاف وكيل الوزارة، أن الراحل لم يتم الخمسين سنة، وأنه من مواليد 1979 ميلادية، وكان يستعد لإلقاء خطبة اليوم عن لحياء، ولكن المنية قد وافته أثناء صعود المنبر وسقط مغشياً عليه فمات في الحال.

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كما أصدر وزير الأوقاف تكليفاً عاجلاً بتكليف وفد من كبار القيادات والأئمة والخطباء وقيادات المديرية بالمشاركة في الجنازة وتأدية واجب العزاء نيابة عنه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية لصرف مكافأة مالية لأسرة الفقيد.