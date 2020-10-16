وزير النقل يبحث مع سفير كوريا الجنوبية تدعيم التعاون المشترك فى مجال المترو

بحث المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الجمعة، مع هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، ووفد شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية برئاسة جونج جان هى المدير العام للشركة، تدعيم التعاون بين الجانبين فى مشروعات مترو الأنفاق.





حضر اللقاء كل من رئيس الهيئة القومية لمترو لأنفاق ورئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل.

وشدد الوزير خلال اللقاء، على عمق العلاقات بين الجانبين فى مختلف المجالات، ومنها قطاع النقل، كما أشاد بالتعاون القائم بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداى روتيم، والمتمثل فى تصنيع وتوريد 32 قطارًا مكيفًا جديدًا، وعقد صيانة القطارات لمدة ثمانى سنوات، لاستيعاب تشغيل المرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

وأشار إلى أنه وصل حتى الآن من هذه الصفقة أول قطارين، بالإضافة إلى توقيع الجانبين لعقد تصنيع وتوريد 6 قطارات جديدة للخط الثانى للمترو، ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها وزارة النقل لتطوير الخطين الأول والثانى بتكلفة للمحافظة على سلامة الخطين وصيانتهم لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصرى.

وأكد الوزير على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لتوريد هذه القطارات، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتى استكمالا للتعاون السابق المثمر مع شركة هيونداى، لتوريد 20 قطارًا للخط الأول دخلت كلها الخدمة، والتى تم تصنيعها بمشاركة مصنع "سيماف" تدعيما للصناعات الوطنية.

وأبدى مسؤولو شركة هيونداى روتيم، الرغبة فى التعاون مع الشركة المصرية الوطنية لصناعات السكك الحديدية "نيرك"، التى ستدير مصنع الوحدات المتحركة بشرق بورسعيد، فى عملية توطين صناعة الوحدات المتحركة فى مصر، خاصة عربات مترو الأنفاق.

واستعرضت الشركة الخبرات السابقة لها فى توطين هذه الصناعة، فى عدد من الدول والمقترحات الخاصة بالتعاون مع الجانب المصرى لعملية التوطين والجدول الزمنى الخاص بها.

من جهته، أكد الوزير أهمية مشاركة الشركة المصرية الوطنية لصناعات السكك الحديدية "نيرك" لكيان عالمى ذى خبرة طويلة فى إنتاج الوحدات المتحركة من مختلفة الأنواع.

وأشار وزير النقل إلى أن الجانب المصرى وضع معاييرا أمام كافة الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، والتى أبدت رغبتها فى المشاركة فى عملية توطين هذه الصناعة، ومنها اجتياز التقييم الفنى والمالى والخبرات السابقة، ونسبة التصنيع المحلى، والمشاركة فى إعادة تأهيل الخط الأول للمترو، والقدرة على إنتاج وحدات مختلفة من الوحدات المتحركة، سواء للسكك الحديدية أو المترو خاصة، مع تنفيذ مصر لعدد من مشروعات الجر الكهربائى السككى، مثل القطار الكهربائى السريع ومشروعى مونوريل السادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى خطوط المترو المختلفة والقطار الكهربائى LRT.

وأشار الوزير إلى أن مجال توطين الوحدات المتحركة بالسكك الحديدية والمترو، يعتبر من الفرص الاستثمارية الواعدة أمام كافة الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، حيث تسعى مصر إلى الحصول على أفضل أنواع التكنولوجيا لهذه الصناعة، بما يمكنها أن تصبح مستقبلا مركزا لصناعة وتصدير الوحدات إلى الشرق الأوسط والدول العربية والإفريقية.