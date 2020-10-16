لميس جابر : عنصر المفاجأة كان مفتاح الانتصار فى حرب أكتوبر

وأضافت جابر فى حديثها ببرنامج "خمسينة شاى" المذاع على الراديو 9090، اليوم الجمعة، أن سبب اختيار يوم السادس من أكتوبر للحرب يرجع إلى أنه وافق يوم عيد الغفران عند اليهود، حيث كانوا منشغلين فى طقوس العيد.
وأشارت إلى أن اختيار التوقيت فى الساعة الواحدة ظهرا يرجع لذكاء القيادة المصرية، التى أعلنت فى بيانها الثالث عبور القوات المصرية والدخول إلى سيناء واجتياز خط بارليف المنيع.
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