أخبار مصرية

العنانى وهيكل يناقشان وضع استراتيجية إعلامية للتسويق السياحى لمصر

0 نشر
أيمن مكى 2020-10-16 18:31 0 تبليغ

عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، فى مكتبه بمقر الوزارة بالعباسية، مع أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، اجتماعا لمناقشة وضع استراتيجية إعلامية للتسويق السياحى لمصر بصورة محترفة أمام كافة دول العالم.

حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارتين، حيث تم التطرق إلى مناقشة المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية، والتى من بينها أهمية تضمين آلياتها إعلاميا، للترويج لكافة الأماكن السياحية والأثرية بصورة جديدة غير نمطية، مما يؤثر إيجابيا على صورة مصر فى الخارج وتعريف العالم بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة.

كما تم تسليط الضوء على الافتتاحات والمشروعات الأثرية والسياحية الجديدة، التى تقوم بها الدولة المصرية، فى ضوء جهودها لدعم قطاع السياحة والآثار، والحفاظ على تاريخها وتراثها الأثرى والثقافى ومقاصدها السياحية الطبيعية.

وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين الوزارتين، لاستكمال مناقشة محاور هذه الاستراتيجية، للخروج بها على أكمل وجه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العنانى وهيكل يناقشان وضع استراتيجية إعلامية للتسويق السياحى لمصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا