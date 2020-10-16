العنانى وهيكل يناقشان وضع استراتيجية إعلامية للتسويق السياحى لمصر

حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارتين، حيث تم التطرق إلى مناقشة المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية، والتى من بينها أهمية تضمين آلياتها إعلاميا، للترويج لكافة الأماكن السياحية والأثرية بصورة جديدة غير نمطية، مما يؤثر إيجابيا على صورة مصر فى الخارج وتعريف العالم بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة.
كما تم تسليط الضوء على الافتتاحات والمشروعات الأثرية والسياحية الجديدة، التى تقوم بها الدولة المصرية، فى ضوء جهودها لدعم قطاع السياحة والآثار، والحفاظ على تاريخها وتراثها الأثرى والثقافى ومقاصدها السياحية الطبيعية.
وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين الوزارتين، لاستكمال مناقشة محاور هذه الاستراتيجية، للخروج بها على أكمل وجه.
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