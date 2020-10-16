بسبب تأييد السيسي.. الإخوان يعتدون على مصري في أمستردام | فيديو

وأضاف في مقطع فيديو، أنه فوجىء بالإعتداء عليه من قبل الجماعة، قائلا: "بعد الاعتداء عليا أؤكد على الجميع أن يقوم بتأييد الرئيس السيسي وتأييده خارج وداخل مصر"، مناشدا الوطنيين بتأييد الرئيس لانه في حال عدم وجود الرئيس "كانت الدنيا هتخرب في مصر".
واستكمل:" سوف أظل أؤيد الرئيس والجيش والشرطة مهما كان وأظل أناشد المخلصين تأييد وحب وطنهم لأننا أحرار في حب من نريد".
وأشار إلى أن من قاموا بالإعتداء عليه للأسف مصريون، موضحا أنهم اعتدوا عليه بعد اعلانه تأييد الرئيس وحب مصر وجيشها وشرطتها لذا سوف نظل نعلن تأييدنا للوطن.
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