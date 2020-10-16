والدة شهيد في مؤتمر عظيمات الجيزة والدقي والعجوزة: أبو العينين أول من اهتم بأسر الشهداء.. وفرحانة إن دم ابني ماراحش على الأرض

ألقت والدة الشهيد الرائد ضياء فتحي - خبير مفرقعات استشهد أثناء عمله في تفكيك قنبلة بشارع الهرم في ٦ يناير ٢٠١٥ - كلمة لدعم وتأييد النائب محمد أبو العينين في انتخابات البرلمان ٢٠٢٠.
جاء ذلك خلال مؤتمر عظيمات الدقي والجيزة والعجوزة، مساء اليوم الجمعة، لتأييد النائب محمد أبو العينين في انتخابات البرلمان.
وقالت والدة الشهيد، إنها ليست من دائرة المرشح محمد أبو العينين، ولكنها حرصت على المشاركة في المؤتمر لتوصيل رسالة وكلمة حق، قائلة: "أنا فرحانة إن دم ابني مراحش على الأرض، وأبو العينين أول من اهتم بأسر الشهداء من المجندين والضباط".
وأضافت: أبو العينين بيعمل خير كتير بينه وبين ربنا، وكنت أتمنى أكون من دائرته لرد الجميل، مؤكدة أنه صحح أيضا كل أخطاء فترة حكم الإخوان وقام بجولات خارجية لدعم مصر.
كما طالبت نساء الدائرة بمنح أصواتهن لـ أبو العينين في الانتخابات البرلمانية يومي ٢٤ و ٢٥ أكتوبر الجاري.
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