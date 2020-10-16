أبو العينين: مصر رُزقت برئيس يُعظم دور المرأة.. ونؤمن بدورها الكبير في بناء المجتمع

أعرب النائب محمد أبو العينين، المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة 2020، عن سعادته بالدعم والتأييد الكبير الذي لمسه من سيدات الجيزة والدقي والعجوزة، قائلا: "اليوم عندي بمثابة عيد لاستقبال أم البطل وأم الشهيد واستقبال الأم المصرية المدرسة التي ربت وعلمت وخرجت أجيالا وأجيالا عبر العصور".

وأضاف أبو العينين خلال كلمته في المؤتمر الحاشد الذي عقده مع عظيمات الجيزة والدقي والعجوزة بمشاركة واسعة من السيدات والفتيات، أن مصر رزقت برئيس عظّم دور المرأة المصرية، فهي من ربت وعلمت الطبيب والمهندس والقاضي والعامل والمزارع فهي تستحق كل تكريم واحترام.

وأشار أبو العينين إلى أن شعاره الانتخابي "معا.. من أجل مصر"، هو تجسيد واقعي للدور الذي يقع على عاتق الجميع من التكاتف لأجل مصر، لافتا إلى أن تلك الانتخابات بمثابة استحقاق دستوري لبناء مصر الحديثة، وتحتاج مشاركة واسعة من جميع فئات الشعب لتحقيق الأحلام واستكمال مسيرة الإنجازات.

وأعرب عن سعادته بالنهضة الكبيرة التي تشهدها مصر خلال السنوات الـ ٥ الماضية، مشيرا إلى الجميع يشهد كيف تتغير مصر سريعا، مؤكدا أن العالم أصبح يحسد مصر على هذا التقدم وهذا التغيير السريع الذي تحققه في مختلف المجالات والنهوض بالوطن للأفضل.

جاء ذلك خلال خلال المؤتمر الحاشد الذي عقد لدعم النائب محمد أبو العينين المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة الجيزة والدقي والعجوز، رمز المدفع، رقم 10، بحضور الحاجة سمية أبو العينين، والشيخ مصطفى عزت مدير مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي.