استعلم الآن عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2020 وكيفية دفعها إلكترونيا

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات we عن أنها قد أصدرت فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2020، ويمكن الآن لجميع عملاء الشركة المصرية للاتصالات معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر 2020 من خلال الطرق المتعددة التي أتاحتها الشركة المصرية للاتصالات أمام عملائها لمعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي، وسوف نتناول في السطور التالية كيفية معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي وأيضاً كيفية دفعها إلكترونيا.

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2020 :-

يمكن لجميع عملاء الشركة المصرية للاتصالات we معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2020 من خلال الطرق المتاحة من قبل الشركة المصرية للاتصالات وذلك باتباع الخطوات التالية:-

كذلك فإن الشركة المصرية للاتصالات قد أتاحت طريقة أخرى للاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصال من أي تليفون أرضي على الرقم 111، حيث يتم سماع الرسالة الصوتية المسجلة والتي تطلب أن يقوم العميل بإدخال كود المنطقة وأيضاً رقم التليفون الأرضي المطلوب الاستعلام عن قيمة الفاتورة الخاصة به.

كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونياً:-

بدأت الشركة المصرية للاتصالات في تحصيل قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2020 وذلك من خلال قيام العميل بزيارة أقرب سنترال تابع للشركة المصرية للاتصالات والمنتشرة في كافة محافظات الجمهورية أو من خلال شركات الدفع الفوري والمنتشرة أيضاً في كافة أنحاء الجمهورية أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة واختيار طريقة السداد الإلكتروني.

وفاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر متاح سدادها بداية من 15 أكتوبر الجاري وحتى 14 نوفمبر المقبل، ثم سيتم تحويل خط التليفون الأرضي إلى استقبال لمدة شهر حتى 15 ديسمبر 2020 ثم يتم بعدها تحميل الغرامة وقطع الحرارة عن خط التليفون.