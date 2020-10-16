صور .. إنشاء وحدة متطورة لاستخراج الملصق الإلكترونى بمجمع مرور الأميرية

أنشأ مجمع تراخيص مرور الأميرية، بإشراف العقيد محمد شعلان، وحدة متطورة لاستخراج الملصق الإلكترونى، تيسيرا على المواطنين للحصول على الملصق فى عدة دقائق، وطبقا لمواعيد العمل الرسمية من 8 صباحا حتى 8 مساء، وذلك لتجنب الازدحام والتخفيف على المواطنين.





يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية للعمل على تطوير الأداء والمنظومة الأمنية الحديثة للارتقاء بالأداء الأمنى لتقديم الخدمات الجماهيرية، وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين، بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفى إطار حرص مديرية أمن القاهرة على تقديم وتبسيط الإجراءات وحصول المواطن على الخدمة فى أسرع وقت.

ويأتى ذلك أيضا، بناء على تعليمات اللواء أشرف الجندى، مساعد أول الوزير لقطاع أمن القاهرة بتطوير وتحديث أساليب التفاعل والتعامل مع المواطنين، فى إطار استراتيجية الوزارة التى تهدف أحد محاورها، إلى تقديم خدمات جماهيرية، وتطوير وحدات تراخيص مرور القاهرة، والذى سيساهم فى رفع الكفاءة والارتقاء بأحدث التقنيات، مما يؤدى إلى مواكبة التقدم ويساهم فى تحقيق أهداف الوزارة.

حيث تم تطوير 34 وحدة تراخيص بالقاهرة، بإشراف اللواء عمرو البيلى، لتصبح وحدات مطورة من ضمن هذه الوحدات مجمع تراخيص الأميرية، برئاسة العقيد محمد شعلان لتشمل 40 شباكًا تعمل بنظام الترقيم الآلى، لتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين، كما تم تخصص شباك لكبار السن ولذو الاحتياجات الخاصة.

كما يوجد داخل المجمع نيابة لاستخراج شهادات المخالفات، ويشمل المجمع وحدة تراخيص مرور الأميرية ليشمل مناطق عين شمس والمطرية والزيتون والأميرية، وتم تطبيق منظومة الملصق الإلكترونى، ومنظومة التحصيل الإلكترونى تابعة للبريد المصرى، داخل المجمع على مدار اليوم، ويقوم العميد خالد شوقى مساعد مدير مرور القاهرة لشئون التراخيص، بالمتابعة لتسهيل إجراءات المواطنين، ومراجعة كافة الإجراءات والاشترطات الوقائية خلال التعامل مع المواطنين.